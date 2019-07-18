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Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar’ın mutfağında

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Sevgilisi Seda Sevin’den ayrılan Kaya Çilingiroğlu oğlu Kaya ile eski eşi Hülya Avşar’ın, Ayvalık’taki yazlığına gitti.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seda Sevin’den ayrılan Kaya Çilingiroğlu soluğu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında aldı.

Oğlu Kaya ile birlikte Avşar'ın yazlığına giden Kaya Çilingiroğlu mutfağa girmekten de geri kalmadı. Kaya Çilingiroğlu eski eşinin mutfağında yumurta yaparken görüntülendi.

Hülya Avşar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar paylaşımında "Bir erkek olarak nasıl hepinizi bir köşeye attı çalışıyor! İşte adamı böyle çalıştırırlar" dedi.

Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılmış ve gerekçe olarak Avşar'ın gösterilmesine şu yanıtı vermişti: "Ayrılık doğru. Birkaç gün önce ayrıldık. Ayrılıkla Hülya'nın bir alakası yok. Hülya hep hayatımda var benim. Yeni değil, 25 seneden fazla."

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