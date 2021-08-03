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  4. Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'nu paylaştı! Tarzı beğeni topladı

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'nu paylaştı! Tarzı beğeni topladı

03.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte poz verdi. Baba-kız pozu sosyal medyada ilgi gördü. Kaya Çilingiroğlu'nun pozuna eski eşi Hülya Avşar da tepkisiz kalmadı.

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'nu paylaştı! Tarzı beğeni topladı

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelmişti. Afrika örgüsü yaptıran Zehra Çilingiroğlu, görenleri bir hayli şaşırtmıştı. 23 yaşındaki ünlü güzelin son halini, babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla dikkat çektiHülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla dikkat çekti

Ünlü spor yorumcusunun sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Özellikle yeni imajıyla Zehra Çilingiroğlu'nun dikkat çektiği kareye binlerce beğeni geldi.

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Baba-kızın pozuna Hülya Avşar ile Helin Avşar da kayıtsız kalamadı. Avşar kızları, paylaşıma kalp emojileri not düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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