Kaybettiği telefonundan çıkan fotoğrafları görünce inanamadı

Malezya’da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybettiği telefonunda maymun selfieleri ve videoları buldu. Rodzi, evin yanındaki ormandan gelen maymunun pencereden girip telefonu aldığını dile getirdi. Rodzi, telefonunu ertesi gün evinin yakınında buldu. Galerisinden çıkan fotoğraf ve videolarsa oldukça dikkat çekici. Zackrydz Rodzi, maymunun telefonunu yemeye çalışırken çekilen görüntüleri Twitter’da paylaştı.

A Malaysian man went bananas after discovering that his lost phone contained selfies and footage shot by a monkey! ???? Zackrydz Rodzi found the phone behind his home, covered in dirt and water. pic.twitter.com/ckkHPF8pfB