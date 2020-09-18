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Kaybettiği telefonundan çıkan fotoğrafları görünce inanamadı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Malzeya’da yaşanan olayda, Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde maymun selfieleri, ağaç fotoğraflarıyla karşılaştı. Rodzi bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaybettiği telefonundan çıkan fotoğrafları görünce inanamadı

Malezya’da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybettiği telefonunda maymun selfieleri ve videoları buldu. Rodzi, evin yanındaki ormandan gelen maymunun pencereden girip telefonu aldığını dile getirdi. Rodzi, telefonunu ertesi gün evinin yakınında buldu. Galerisinden çıkan fotoğraf ve videolarsa oldukça dikkat çekici. Zackrydz Rodzi, maymunun telefonunu yemeye çalışırken çekilen görüntüleri Twitter’da paylaştı.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi 20 yaşındaki Zackrydz, telefonunun uyurken çalındığını tahmin ettiğini söyledi. Zackrydz, cumartesi sabah 11’de uyandığını belirterek “Hiçbir hırsızlık belirtisi yoktu. Sadece telefonum yoktu” dedi. Maymunun eve kardeşinin açık penceresinden girdiğini tahmin ettiğini söyleyen Zackrydz, "Bazı yerlerdekinin aksine burada maymunlar evlere girip bir şeyler çalmıyor. Böylesi yüzyılda bir yaşanır" dedi.


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