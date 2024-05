Kayda değer nasıl yazılır? Kayda değer ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik sözcüklerin bazılarının ayrı, bazılarının ise bitişik yazılması gerekir. Belirli kurallar çerçevesinde hangi sözcüğün bitişik, hangi sözcüğün ayrı yazıldığına yönelik tereddütler mevcuttur. Kayda değer kelimesi de dilimizde sıklıkla kullanılan, ancak yine de yazımında imla hatası yapılan kelimelerden biridir. Türkçenin dil bilgisi kurallarına uygun bir biçimde kullanılması son derece önemlidir. Bu noktada Türkçeyi koruma ve geliştirme görevini üstlenen TDK sözlüklerinden yararlanılır.

Kayda değer nasıl yazılır?

Kayda değer ifadesi hem yazılı dilde hem de günlük sohbet esnasında çok fazla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime “kayda” ve “değer” olmak üzere 2 ayrı sözcükten oluşmaktadır. 2 farklı kelimeden meydana gelen ve yeni anlam ifade eden sözcüklerin yazımında sıklıkla imla hatası ihlaline rastlanılır.

Kayda değer yazımı konusunda yaşanan tereddütler karşısında Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen ve internette çevrim içi olarak hizmet sunan güncel Türkçe sözlük sitesinden yararlanılabilir. TDK tarafından yayınlanan Türkçe sözlük, dil bilgisi kuralları bakımından en doğru bilgileri veren birincil kaynak olarak gösterilir. Bu site içerisinden kayda değer gibi sözcüklerin doğru yazılış biçimlerine ulaşılabildiği gibi kelimelerin hangi anlamı ifade ettiği bilgisine de ulaşılabilir. Kayda değer bitişik mi yazılır sorusuna yanıt olarak; kayda değer sözcüğü ayrı olarak yazılmalıdır.

Kayda değer doğru yazılışı

Kayda değer TDK sözlüklerinde birleşik kelimeler grubunda bulunduğundan, yazımı sırasında karışıklık yaşanmaktadır. Türkçede bulunan birleşik kelimelerin kimisi ayrı yazılırken, kimisi de bitişik olarak yazılır. Kayda değer sözcüğü internette sıklıkla “kaydadeğer” şeklinde bitişik yazılmış hâliyle görülür. Bu yazım biçimi, TDK yazım kılavuzlarında bulunan bilgiler göz önüne alındığında hatalı bir yazım şeklidir. Dolayısıyla kayda değer ayrı mı yazılır sorusunun yanıtı, söz konusu kelime TDK’ye göre her zaman “kayda değer” şeklinde kullanılması gereken bir sözcüktür. Birleşik sözcüklerde, kelimelerden her ikisinde veya ikinci kelimenin anlamında bir değişim yoksa, bu tür kelimeler her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu bilgiye göre kayda değer doğru yazımı şöyledir:

Kayda değer (doğru kullanım)

Kaydadeğer (yanlış kullanım)