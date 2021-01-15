HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp doktorun Kartepe'de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

Kayıp doktorun Kartepe'de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

15.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayıp doktorun Kartepe'de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

Kocaeli'de iki gündür kendisinden alınamayan ve Kartepe'de arama kurtarma ekiplerince aranmasına devam edilen doktorun son görüntüsü ortaya çıktı. Kayıp doktorun, 2 gün önce Kartepe'ye çıkma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli’de 2 gündür kayıp olarak aranan doktorun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları'ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. 2 gündür bölgede aranmasına devam edilen Tolun’un aracı ile Kartepe’ye çıkma anları ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan Doktor Uğur Tolun'dan haber alınamıyorKartepe’ye gitmek için evinden çıkan Doktor Uğur Tolun'dan haber alınamıyor

KAYIP DOKTORUN SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kartepe yolu üzerinde Maşukiye’de bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 13 Ocak saat 12.47’de Tolun’un kamyoneti ile Kartepe zirvesine doğru ilerlediği görünüyor.

334eb19c-d4b4-4243-b404-bc14e4f2f729

AFAD EKİPLERİ İZ KÖPEKLERİ İLE ARAMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan kayıp doktoru bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İz köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında Tolun’un geçiş güzergahlarında yoğunlaştırıldı. AFAD ve Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda ise henüz bir bulguya ulaşılamadı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı yarın! 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı sınavı yarın!

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

826 personel alımı sonuçları açıklanıyor mu?

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Cezaevi personellerinin aşı olma sırası 2021... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

İnfaz kurumu ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.