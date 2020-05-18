HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp gencin cesedi gölette bulundu

Kayıp gencin cesedi gölette bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 07:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde evden gezmeye çıkan ve eve geri dönmeyince arama başlatılan Erkan Pınar’ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Saray’ın Sefaalan mahallesinde yaşayan 19 yaşında ki Erkan Pınar, Pazar günü saat 16.00 sıralarında gezmeye gidiyorum diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi durumu mahalle muhtarına bildirdi. Ailesi, yakınları ve muhtar tarafından Erkan Pınar aranmaya başladı. Saat 22.00 Erkan Pınar’ın cesedi, Sefaalan mahallesinde Küçük Taş Ocağı Göletinde hareketsiz yatar halde bulundu.

Vatandaşlar tarafından cesedi göletten çıkarılan Erkan Pınar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gölet etrafında eşyaları bulunan ve boğularak öldüğü tahmin edilen Erkan Pınar’ın cesedi olay yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir tarafından yapılan inceleme ve ölü muayene işleminin ardından kesin ölüm nedenin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Beş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendiBeş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendi
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"
1/

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Neymar Galatasaray antrenmanında

Neymar Galatasaray antrenmanında

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
Adana'da korkunç kaza! Anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandı

Adana'da korkunç kaza! Anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandı

İftar sofrasına gelen tilkiyi beslediler

İftar sofrasına gelen tilkiyi beslediler

İzmir’de hareketli saatler! 3 saatte ikna oldu

İzmir’de hareketli saatler! 3 saatte ikna oldu

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Beş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendi

Beş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendi

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Olay sonrası 232 kişiye koronavirüs testi yapıldı

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.