HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de mobilya imalathanesinde yangın! Ekipler 1 saatte kontrol altına aldı

Kayseri'de mobilya imalathanesinde yangın! Ekipler 1 saatte kontrol altına aldı

18.12.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte söndürüldü.

Kayseri'de mobilya imalathanesinde yangın! Ekipler 1 saatte kontrol altına aldı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

few

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de fabrika yangını!Düzce'de fabrika yangını!
Katil yenge çıktı! Katil yenge çıktı!
Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desinArtık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin
Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri mobilya

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

Ünlü profesörden tepki geldi! "Bilim dışı, dünya bize gülüyor"

Ünlü profesörden tepki geldi! "Bilim dışı, dünya bize gülüyor"

Kıskançlık tartışması kanlı bitti!

Kıskançlık tartışması kanlı bitti!

Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.