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Kayseri'de ne yenir? Kayseri yeme&içme rehberi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 13.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de ne yenir? Kayseri yeme&içme rehberi

Başlığı görünce bile gözümüzün önünde uçuşan birbirinden leziz yemekleriyle tam bir gastronomi şehri Kayseri. Öyle ki bu lezzetler bırakın Türkiye'yi dünya tarafından tanınıyor, biliniyor. Kayseri'de ne yenir listemiz ağzınızın suyunu akıtma garantili.

Yazıyı okurken içinizde oluşacak durdurulamaz bir Kayseri'ye gitme isteğinden ve orada alacağınız kilolardan dolayı mesuliyet kabul etmem baştan söyleyeyim. Elbette yerinde yemenin tadı başka ama bazı lezzetleri sipariş vererek yaşadığınız şehirde de Kayseri özleminizi gidermenin mümkün olduğunu söylemiş olayım. O halde sizi daha fazla bekletmeden Kayseri'de ne yenir sorusunun cevaplarını sıralamaya başlayayım. Öncelikle burada listeleyelim sonra da tek tek inceleyelim bu lezzetli yemekleri;

  • Kayseri sucuğu
  • Pastırma
  • Kayseri mantısı
  • Yağlama
  • Pöç
  • Develi cıvıklısı
  • Etli yaprak sarması
  • Nevzine
  • Kayseri tahinlisi
  • Elde kesme kadayıf

KAYSERİ'DE NE YENİR

KAYSERİ SUCUĞU

Kayseri için Türkiye'nin şarküteri başkenti desek yanılmış olmayız sanırım. Yani Kayseri sucuğuyla meşhur tamam ama sucuk diyince akla Kayseri'nin gelmesi başka bir başarı. Sucuğun Kayserili olanı makbul. Pazar kahvaltılarına yakışır, pikniklerin baş kahramanıdır, karda sucuk ekmek keyfi de bir başkadır hani. Kayseri'deki en bilinir sucuk üreticileri Şahin ve Başyazıcı. Her ikisini de yerinde yiyebilir ya da sipariş verebilirsiniz. Marketlerde ve şarküterilerde de satılıyor.

kayseri sucuğu

PASTIRMA

Sucuk olur da pastırma olmaz mı hiç! Kayseri'de ne yenir sorusuna verilecek başlıca cevaplardan biri de elbette pastırma! Biz pastırma diyip geçiyoruz ama, hem farklı çeşitleri var hem de yapılış aşamaları oldukça zahmetli. Hayvanın sırt kısmından çok az miktarda çıkan bonfile etten yapılan pastırmaya kuşgömü deniyor mesela. Kuşgömüne göre daha yağlı ve daha sert olan kontrafile pastırma, antrikottan yapılan ve hayvanın bel kısmından çıkan orta yağlı sinirsiz tütünlük denilen çeşitleri bulunuyor. Tüm pastırma çeşitleri tuzlama, kurutma, baskılama, çemenleme gibi işlemlerden geçerek hazırlanıyor. Kayseri restoranlarında kağıtta pastırma yiyebilirsiniz. Ya da şarküterilerden satın alıp kahvaltı sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

pastırma kayseri

Vedat Milor Kayseri Pastırması mı Kastamonu Pastırması mı diye bir anket yapmıştı ve yüzde 54 oy ile Kayseri Pastırması önde tamamlamıştı.

KAYSERİ MANTISI

kayseri mantısı

En sevdiğin yemek nedir diye sorsak her 5 kişiden biri mantı cevabı verir bence. Öyle müthiş bir lezzet ki bulandan Allah razı olsun! Bu lezzet Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı boyut ve şekillerde yapılıyor ama en klasik en sevilen hali şüphesiz Kayseri mantısı. Bir kaşığa kırk tane sığması şehir efsanesi ama marifetli ellerden minicik şekillerde çıktığı gerçek. Bir Kayseri yeme-içme rehberi mantısız düşünülemez. Kayseri'de de farklı türlerini bulabilirsiniz. Klasik Kayseri mantısı, yağ mantısı, tepsi mantısı gibi türlerini deneyebilirsiniz. Ayrıca bu lezzeti yerinde yiyebileceğiniz gibi ben özlerim yemeden duramam diyorsanız eve de sipariş verebilirsiniz.

kayseri tepsi mantısı

YAĞLAMA

Benim de geç tanıştığım ama çok sevdiğim yemeklerden biri yağlama. Bayağı kocaman bi kızken ''Anne yemekte ne var?'' diye sorduğumda aldığım cevaptı yağlama. O ne ya diye verdiğim tepki ilk lokmada ''Anne sen neden bunu daha önce yapmadın?'' sorusuyla yer değiştirdi. Eskiden yaparmış ama epey ara verince unutmuşuz. Derken ben de öğrendim tarifini ve söylemesi ayıp güzel de yaparım. Yani yerinde yemek gibi olmaz belki ama canımız her yağlama istediğinde kalkıp Kayseri'ye gidemeyeceğimize göre biraz el maharetiyle sizde bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz.

kayseri yağlama

Şebit dedikleri bir lavaş ekmeği üzerine kat kat dökülen kıymalı harç ile lahmacundan daha ıslak ve daha yumuşak bir kıvamı var yağlamanın. Ortasına yoğurt sürüp, çatala dolayarak yeme şekli var. Ama evde yiyorsanız elle yemenin lezzeti de başka benden söylemesi. Kayseri'de nerede ne yenir derseniz yağlama için Elmacıoğlu ve Kaşık-la gibi mekanları tercih edebilirsiniz.

PÖÇ

Bu ilginç isimli Kayseri yemeği dananın kuyruk sokumu kemiği çevresindeki etten yapılıyor. 14-18 saat tandırda pişip yumuşacık bir kıvam alıyor. Çatalı değdirdiğiniz anda kemikten ayrılıp, dağılıyor. Pöç sakatat grubuna giriyor fakat tüm sakatatlar içerisinde ete en yakın olanı. Sakatat sevmediği halde pöç yiyen ve çok seven kişiler tanıyorum. Yolunuz Kayseri'ye düşerse muhakkak bu lezzete bir şans verin. Altınsaray, Kayseri'de pöç yiyebileceğiniz bu yemeği ilk yapanlardan. Bu yemeğin porsiyonu mekanlarda değişiklik gösterse de ortalama 36 TL civarında.

DEVELİ CIVIKLISI

Bazı lezzetlerin ön plana çıkan lezzetlerin fazla gölgesinde kaldığı kanısındayım Kayseri için. Zira Kayseri'de ne yenir diye sorduğumuzda akla ilk mantı geliyor ancak Develi cıvıklısı da yabana atılır bir lezzet değil. Adını Kayseri'nin Develi ilçesinden alıyor. Konya etli ekmek benzeri çıtır çıtır bir kuşbaşılı pide hayal edin. Kayseri'de göreceğiniz tüm pide fırınlarında Develi cıvıklısını deneyebilirsiniz.

develi cıvıklısı

ETLİ YAPRAK SARMA

Ben 5 yıl öncesine kadar etli yaprak sarması fikrine pek yakın değildim. Biz zeytin yağlısını yapar, 5 çayında yerdik. Hatta ''etli yaprak sarması mı olurmuş ya!'' derdim. Ta ki evlenene kadar. Eşimin annesi öyle nefis yapıyor ki etli yaprak sarmasını, baya sevmeye başladım. Aradaki fark zeytinyağlısı aperatif gibi tüketilse de etlisi ana yemek olarak sofrada yerini alıyor. Kayseri'de ise en lezzetli etli yaprak sarmalarından birini tadabilirsiniz.

etli yaprak sarma

KURŞUN AŞI

Bir tür Kayseri çorbası ya da özel bir Kayseri yemeği olarak ifade ediliyor Kurşun Aşı. Dana eti ve nohutun buluşmasıyla inanılmaz doyurucu lezzet. Lülük Aşı olarak da isimlendirilen bu yemek mutlaka denenmesi gereken Kayseri lezzetlerinden.

KAYSERİ TATLILARI

NEVZİNE

Kayseri yemeklerine tatlı bir ara verelim şimdi. Kayseri'de ne yenir kısmı tamamsa tatlı olarak ne yenir ona bakalım. Kayseri'ye özgü bir lezzet olan nevzine, irmik ve pekmezin buluşmasından ortaya çıkıyor. Tatlının içinde ceviz ya da Antep fıstığı oluyor, üzerine tahin dökülerek servis ediliyor. Kendisine bir şans verip 2 çay eşliğinde tadına bakın derim. Yemek yediğiniz restoranların menülerinde bulabilirsiniz nevzineyi.

TAHİNLİ PİDE

Tıpkı Develi cıvıklısı gibi pide fırınlarında bulabileceğiniz bu şahane lezzet Kayseri yeme-içme önerilerimizde olmasaydı ayıp olurdu. Şekerli olan Kayseri tahinlisine sıcak denk gelirseniz daha da şanslısınız. Yanına da çayla mükemmel bir uyum. Afiyet olsun.

ELDE KESME KADAYIF

Şerbetli tatlılarI seviyorsanız Kayseri'nin elde kesme kadayıfını mutlaka deneyin. Elde açıldıktan hemen sonra incecik şekilde kesilen hamurlar, bol cevizlerle kaplanarak pişiriliyor ve sonrasında şerbetle buluşuyor.

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