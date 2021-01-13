Kayseri'de ne yenir? Kayseri yeme&içme rehberi

Yazıyı okurken içinizde oluşacak durdurulamaz bir Kayseri'ye gitme isteğinden ve orada alacağınız kilolardan dolayı mesuliyet kabul etmem baştan söyleyeyim. Elbette yerinde yemenin tadı başka ama bazı lezzetleri sipariş vererek yaşadığınız şehirde de Kayseri özleminizi gidermenin mümkün olduğunu söylemiş olayım. O halde sizi daha fazla bekletmeden Kayseri'de ne yenir sorusunun cevaplarını sıralamaya başlayayım. Öncelikle burada listeleyelim sonra da tek tek inceleyelim bu lezzetli yemekleri; Kayseri sucuğu

Pastırma

Kayseri mantısı

Yağlama

Pöç

Develi cıvıklısı

Etli yaprak sarması

Nevzine

Kayseri tahinlisi

Elde kesme kadayıf KAYSERİ'DE NE YENİR KAYSERİ SUCUĞU Kayseri için Türkiye'nin şarküteri başkenti desek yanılmış olmayız sanırım. Yani Kayseri sucuğuyla meşhur tamam ama sucuk diyince akla Kayseri'nin gelmesi başka bir başarı. Sucuğun Kayserili olanı makbul. Pazar kahvaltılarına yakışır, pikniklerin baş kahramanıdır, karda sucuk ekmek keyfi de bir başkadır hani. Kayseri'deki en bilinir sucuk üreticileri Şahin ve Başyazıcı. Her ikisini de yerinde yiyebilir ya da sipariş verebilirsiniz. Marketlerde ve şarküterilerde de satılıyor. PASTIRMA Sucuk olur da pastırma olmaz mı hiç! Kayseri'de ne yenir sorusuna verilecek başlıca cevaplardan biri de elbette pastırma! Biz pastırma diyip geçiyoruz ama, hem farklı çeşitleri var hem de yapılış aşamaları oldukça zahmetli. Hayvanın sırt kısmından çok az miktarda çıkan bonfile etten yapılan pastırmaya kuşgömü deniyor mesela. Kuşgömüne göre daha yağlı ve daha sert olan kontrafile pastırma, antrikottan yapılan ve hayvanın bel kısmından çıkan orta yağlı sinirsiz tütünlük denilen çeşitleri bulunuyor. Tüm pastırma çeşitleri tuzlama, kurutma, baskılama, çemenleme gibi işlemlerden geçerek hazırlanıyor. Kayseri restoranlarında kağıtta pastırma yiyebilirsiniz. Ya da şarküterilerden satın alıp kahvaltı sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

Vedat Milor Kayseri Pastırması mı Kastamonu Pastırması mı diye bir anket yapmıştı ve yüzde 54 oy ile Kayseri Pastırması önde tamamlamıştı. KAYSERİ MANTISI En sevdiğin yemek nedir diye sorsak her 5 kişiden biri mantı cevabı verir bence. Öyle müthiş bir lezzet ki bulandan Allah razı olsun! Bu lezzet Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı boyut ve şekillerde yapılıyor ama en klasik en sevilen hali şüphesiz Kayseri mantısı. Bir kaşığa kırk tane sığması şehir efsanesi ama marifetli ellerden minicik şekillerde çıktığı gerçek. Bir Kayseri yeme-içme rehberi mantısız düşünülemez. Kayseri'de de farklı türlerini bulabilirsiniz. Klasik Kayseri mantısı, yağ mantısı, tepsi mantısı gibi türlerini deneyebilirsiniz. Ayrıca bu lezzeti yerinde yiyebileceğiniz gibi ben özlerim yemeden duramam diyorsanız eve de sipariş verebilirsiniz. YAĞLAMA Benim de geç tanıştığım ama çok sevdiğim yemeklerden biri yağlama. Bayağı kocaman bi kızken ''Anne yemekte ne var?'' diye sorduğumda aldığım cevaptı yağlama. O ne ya diye verdiğim tepki ilk lokmada ''Anne sen neden bunu daha önce yapmadın?'' sorusuyla yer değiştirdi. Eskiden yaparmış ama epey ara verince unutmuşuz. Derken ben de öğrendim tarifini ve söylemesi ayıp güzel de yaparım. Yani yerinde yemek gibi olmaz belki ama canımız her yağlama istediğinde kalkıp Kayseri'ye gidemeyeceğimize göre biraz el maharetiyle sizde bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz.

Şebit dedikleri bir lavaş ekmeği üzerine kat kat dökülen kıymalı harç ile lahmacundan daha ıslak ve daha yumuşak bir kıvamı var yağlamanın. Ortasına yoğurt sürüp, çatala dolayarak yeme şekli var. Ama evde yiyorsanız elle yemenin lezzeti de başka benden söylemesi. Kayseri'de nerede ne yenir derseniz yağlama için Elmacıoğlu ve Kaşık-la gibi mekanları tercih edebilirsiniz. PÖÇ Bu ilginç isimli Kayseri yemeği dananın kuyruk sokumu kemiği çevresindeki etten yapılıyor. 14-18 saat tandırda pişip yumuşacık bir kıvam alıyor. Çatalı değdirdiğiniz anda kemikten ayrılıp, dağılıyor. Pöç sakatat grubuna giriyor fakat tüm sakatatlar içerisinde ete en yakın olanı. Sakatat sevmediği halde pöç yiyen ve çok seven kişiler tanıyorum. Yolunuz Kayseri'ye düşerse muhakkak bu lezzete bir şans verin. Altınsaray, Kayseri'de pöç yiyebileceğiniz bu yemeği ilk yapanlardan. Bu yemeğin porsiyonu mekanlarda değişiklik gösterse de ortalama 36 TL civarında. DEVELİ CIVIKLISI Bazı lezzetlerin ön plana çıkan lezzetlerin fazla gölgesinde kaldığı kanısındayım Kayseri için. Zira Kayseri'de ne yenir diye sorduğumuzda akla ilk mantı geliyor ancak Develi cıvıklısı da yabana atılır bir lezzet değil. Adını Kayseri'nin Develi ilçesinden alıyor. Konya etli ekmek benzeri çıtır çıtır bir kuşbaşılı pide hayal edin. Kayseri'de göreceğiniz tüm pide fırınlarında Develi cıvıklısını deneyebilirsiniz.

ETLİ YAPRAK SARMA Ben 5 yıl öncesine kadar etli yaprak sarması fikrine pek yakın değildim. Biz zeytin yağlısını yapar, 5 çayında yerdik. Hatta ''etli yaprak sarması mı olurmuş ya!'' derdim. Ta ki evlenene kadar. Eşimin annesi öyle nefis yapıyor ki etli yaprak sarmasını, baya sevmeye başladım. Aradaki fark zeytinyağlısı aperatif gibi tüketilse de etlisi ana yemek olarak sofrada yerini alıyor. Kayseri'de ise en lezzetli etli yaprak sarmalarından birini tadabilirsiniz. KURŞUN AŞI Bir tür Kayseri çorbası ya da özel bir Kayseri yemeği olarak ifade ediliyor Kurşun Aşı. Dana eti ve nohutun buluşmasıyla inanılmaz doyurucu lezzet. Lülük Aşı olarak da isimlendirilen bu yemek mutlaka denenmesi gereken Kayseri lezzetlerinden. KAYSERİ TATLILARI NEVZİNE Kayseri yemeklerine tatlı bir ara verelim şimdi. Kayseri'de ne yenir kısmı tamamsa tatlı olarak ne yenir ona bakalım. Kayseri'ye özgü bir lezzet olan nevzine, irmik ve pekmezin buluşmasından ortaya çıkıyor. Tatlının içinde ceviz ya da Antep fıstığı oluyor, üzerine tahin dökülerek servis ediliyor. Kendisine bir şans verip 2 çay eşliğinde tadına bakın derim. Yemek yediğiniz restoranların menülerinde bulabilirsiniz nevzineyi.