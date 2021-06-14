Kayseri'de nöroloji uzmanı doktora silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı Dr. E.K. (34) hastanenin arkasındaki caddede peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine E.K, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı M.G, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, doktor E.K'yi hastanede ziyaret etti, ardından olayın gerçekleştiği bölgede emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Günaydın, yaralı doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu, saldırganın sorgusunun devam ettiğini söyledi.

Günaydın, "Sorgudan sonra daha net açıklamalar yapılabilir. Olayın nedeni hakkında şu anda bir açıklama yapmak doğru değil, arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Biraz sonra doktorumuzu Kayseri Şehir Hastanesi ya da Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesine nakledeceğiz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre durumu gayet iyi. Ben de kendisiyle görüştüm. Sağlık çalışanlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine geçmiş olsun diyorum. Şahıs elimizde, sorgusu devam ediyor. Daha detaylı açıklama sonra yapılacak." dedi.