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Kayseri'de nöroloji uzmanı doktora silahlı saldırı

14.06.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Develi ilçesinde Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Gazetecilere açıklamada bulunan Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, yaralı doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu, saldırganın sorgusunun devam ettiğini söyledi.

Kayseri'de nöroloji uzmanı doktora silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı Dr. E.K. (34) hastanenin arkasındaki caddede peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine E.K, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı M.G, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

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KAYSERİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, doktor E.K'yi hastanede ziyaret etti, ardından olayın gerçekleştiği bölgede emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Günaydın, yaralı doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu, saldırganın sorgusunun devam ettiğini söyledi.

Günaydın, "Sorgudan sonra daha net açıklamalar yapılabilir. Olayın nedeni hakkında şu anda bir açıklama yapmak doğru değil, arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Biraz sonra doktorumuzu Kayseri Şehir Hastanesi ya da Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesine nakledeceğiz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre durumu gayet iyi. Ben de kendisiyle görüştüm. Sağlık çalışanlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine geçmiş olsun diyorum. Şahıs elimizde, sorgusu devam ediyor. Daha detaylı açıklama sonra yapılacak." dedi.

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DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CABBAR'DAN AÇIKLAMA

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da ilçelerinde yaşanan elim olaydan üzüntü duyduğu duyduğunu ifade ederek, saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Yaralı doktor E.K, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı
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