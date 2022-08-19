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Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor...

19.08.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Yangının ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkarıldığı belirtildi. Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor...

Akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. İddiaya göre Geri Gönderme Merkezinde bulunan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmemek için yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı.

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Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri sığınmacı
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