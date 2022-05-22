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Kayseri'de taksiciye infaz! Yolunu kesip başından vurdu

22.05.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç cinayet Kayseri'de yaşandı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 18 yaşındaki Emre T., taksi şoförü Musa K.'nın aracının önünü kesti. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından vurarak öldürdü.

Kayseri'de taksiciye infaz! Yolunu kesip başından vurdu

Korkunç olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VURDU

Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Musa K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın şüphelisi Emre T. ise, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı
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