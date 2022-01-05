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Kazakistan'da LPG zammı protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi! Sosyal medya kısıtlandı

05.01.2022 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının yükseltilmesinin ardından birçok kentte protestolar patlak verdi. Protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Ülkenin en büyük şehri Almatı'daki protestoda ise polis, göstericilere biber gazı, sersemletici bomba ile müdahalede bulundu. Protestolar nedeniyle Kazakistan'da Facebook ve Telegram gibi sosyal medya uygulamalarına erişim de kısıtlandı.

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Beyneu'da binlerce kişi yürüyüşe geçti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle 5-19 Ocak tarihleri arasında Almatı şehri ile Mangistau bölgesinde OHAL ilan edildiği belirtildi.

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FACEBOOK VE TELEGRAM'A ERİŞİM KISITLANDI

Ülkenin eski başkenti Almatı’da binlerce kişinin katıldığı gösteriler devam ediyor. Polisin, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği göstericiler ise taş atarak karşılık veriyor. Ülkede Facebook ve Telegram gibi sosyal medya uygulamalarına erişim ise kısıtlandı.
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2 Ocak’ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde LPG fiyatına yapılan zamma karşı sürücülerin başlattığı gösteriler, daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçradı.

Kazakistan’ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler, öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılarak halk gösterilerine dönüştü.

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HÜKÜMET ZAMMI GERİ ÇEKTİ, OLAYLAR DURMADI

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov başkanlığında kurulan özel hükümet komisyonu, Aktau’da protestocularla görüşerek LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 dolar) düşürdüklerini, ayrıca protestoya katılan kişilere yönelik herhangi bir hukuki ceza uygulanmayacağını belirtti.

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Buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunuldu.

TOKAYEV'DEN GÖSTERİCİLERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Tokayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerden ülke istikrarı ve birliğini baltalamayı amaçlayan “yıkıcı kişilerin” çağrılarına uymamalarını istedi.

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1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılmıştı. Bu durum özellikle araçların yüzde 90’ının LPG ile çalıştırıldığı Mangistau eyaletinde büyük tepkiye yol açmıştı. (AA-İHA)

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