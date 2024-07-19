Kazancını gayrimenkule yatırıyor... Ajda Pekkan Bodrum'daki ultra lüks villasını yeniliyor

MYNET-Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim şimdi de ultra lüks villasıyla gündem oldu.

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Ajda Pekkan Bodrum'daki ultra lüks villasını yenilemeye karar verdi.

10 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞIYOR

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Pekkan lüks villası için 10 kişilik bir ekiple çalışıyor. Süperstar bu süreçte yakın bir arkadaşının otelinde ya da teknesinde kalıyor.

Ajda Pekkan geçtiğimiz yıllarda 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcamıştı. 1300 metrekare büyüklüğündeki villada 6 oda, 2 salon, havuz ve spa var.