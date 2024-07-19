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  4. Kazancını gayrimenkule yatırıyor... Ajda Pekkan Bodrum'daki ultra lüks villasını yeniliyor

Kazancını gayrimenkule yatırıyor... Ajda Pekkan Bodrum'daki ultra lüks villasını yeniliyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 11:33
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Dillerden düşmeyen şarkıları, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem olan Süperstar Ajda Pekkan yatırımlarıyla da çok konuşuluyor. Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Pekkan şimdi de Bodrum'daki ultra lüks villasıyla adından söz ettirdi. Pekkan 10 kişilik bir ekiple villasını tadilata soktu.

MYNET-Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim şimdi de ultra lüks villasıyla gündem oldu.

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ajda

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Ajda Pekkan Bodrum'daki ultra lüks villasını yenilemeye karar verdi.

AJDA PEKAN

10 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞIYOR

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Pekkan lüks villası için 10 kişilik bir ekiple çalışıyor. Süperstar bu süreçte yakın bir arkadaşının otelinde ya da teknesinde kalıyor.

Ajda Pekkan geçtiğimiz yıllarda 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcamıştı. 1300 metrekare büyüklüğündeki villada 6 oda, 2 salon, havuz ve spa var.

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Ajda Pekkan
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