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Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı

02.06.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan TIR karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen TIR’ın sürücüsü korna çalarak karşı yönden gelen sürücülerin dikkatini çekip, aracı durdurmayı başardı. Hafif ticari araçta bulunan ve kazanın şokunu yaşayan sürücünün eşi uzun süre araçtan çıkamadı. Polis, araçtan çıkarıp, kolonya tuttuğu kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Turaplar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fehmi Bülbül idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen İbrahim Sarı idaresindeki TIR ile çarpıştı. TIR çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerleyen TIR'ın sürücüsü korna çalarak üzerine doğru gelen araçların sürücülerinin dikkatini çekip, aracı durdurdu.

"TRAFİK ÇOK KALABALIKTI"

TIR sürücüsü İbrahim Sarı, “Hafif ticari araç şoförü hızlıydı, arabayı kaydırdı bana vurdu. Ben de bariyerlere vurdum karşı şeride geçtim. Direksiyonu hiç bırakmadım. Önemli olan soğukkanlı olmamdı. İlk kez böyle bir kaza başıma geldi. Allah yardım etti. Trafik çok kalabalıktı. Allah korudu.” dedi.

Hafif ticari araç sürücüsü Fehmi Bülbül ise, “TIR sağ şeritteydi ben de orta şeritteydim. Beni bir araba sıkıştırdı. Ben de manevra yaparken TIR’a soldan vurdum” diye konuştu.

ŞOKA GİRDİ, UZUN SÜRE ARAÇTAN ÇIKAMADI

Fehmi Bülbül’ün eşi Fatma Bülbül ise kaza sonrası şoka girerek araçtan çıkamadı. Polis ekipleri şoka giren kadını araçtan çıkarıp, kolonya tutarak sakinleştirdi. Polis ekipleri bölgede trafiği yönlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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