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'Kazanmaya yakın taraf' açıklaması gündem yaratacak! İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'dan çok konuşulacak sözler: "Fark kapandı, muhalefet kaybedebilir"

30.01.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyiden iyiye yoğunlaşan seçim atmosferinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağın en öne çıkan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Adayın açıklanması için şubat ayının ortası beklenirken İmamoğlu'nun ismi hala gündemde. Geçtiğimiz günlerde altılı masaya çağrısıyla dikkatleri üzerine çeken İmamoğlu'nun bu kez de danışmanı "iktidarın kazanmaya yaklaştığını" öne sürdü. "6'lı masanın liderleri çok özenli çalışmalı" diyen İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan da benzer bir çıkışa imza attı.

'Kazanmaya yakın taraf' açıklaması gündem yaratacak! İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'dan çok konuşulacak sözler: "Fark kapandı, muhalefet kaybedebilir"

Millet İttifakı olarak yoluna devam eden altılı masada adaylık için en çok dillendirilen isimler geldiğimiz noktada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu desteklediği de hâkim olan görüşler arasında. Bu bağlamda İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı hala merak edilirken siyasi ve stratejik danışmanı Necati Özkan'ın açıklamaları dikkat çekti.

"İKTİDAR KAZANAMAZ, MUHALEFET KAYBEDEBİLİR"

Özkan, daktilo1984'e verdiği röportajda seçim gündemini değerlendirirken "İktidarın kazanabileceğini değil, ama muhalefetin kaybedebileceğini düşünüyorum" şeklinde ses getirecek bir açıklama yaptı.

"FARK BÜYÜK ÖLÇÜDE KAPANDI, KAZANMAYA YAKLAŞTI"

Açıklamalarında "Bugün geldiğimiz noktaya baktığımda iktidarın kazanmış olduğunu söyleyemeyiz" ifadelerine yer veren Özkan şöyle devam etti:

"Ama aradaki farkı büyük ölçüde kapattığını ve kazanmaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonra muhalefetin asla ve asla hata yapmaması lazım. Asla zamanı boşa harcamaması lazım. Ve oyunu değiştirecek bir ileri oyuncuyu oyuna sürebilmesi lazım."

adsf

İMAMOĞLU'NDAN ALTILI MASAYA: ÇOK ÖZENLİ ÇALIŞMALILAR

Özkan'ın bu sözleri İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde altılı masaya seslenişini akıllara getirdi. Karabük ziyaretindeki konuşmasında İmamoğlu şunları söylemişti:

"Çok hazırız, dayanışma içerisinde özellikle 6’lı masanın kıymetli liderleri çok özenli çalışmalılar, çok hızlı süreçleri toparlamalılar ve milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar."

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