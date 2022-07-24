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Kazaya ilk müdahale mehter takımından: "İnsanlık görevimizi yaptık"

24.07.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli – Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk müdahale Afyon’dan konserden dönen mehter takımı üyelerinden geldi. Kaza nedeniyle şoka giren yolculara su veren ve sakinleştiren mehteran, ambulanslar gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Meydana gelen kazayı görmezden gelemeyeceklerini belirten mehter başı ise "İnsanlık görevimizi yaptık. Konserden dönüyorduk, konser için gidiyor olsak bile yine durur kaza yapanların yardımına koşardık. Biz önce insan diyoruz." şeklinde konuştu.

Kazaya ilk müdahale mehter takımından: "İnsanlık görevimizi yaptık"

Denizli’nin Pamukkale İlçesi’ne bağlı Akhan Mahallesi’nde Ankara yolu üzerinde geçtiğimiz akşam yaşanan trafik kazası, Afyon’dan konserden dönen Fetih 1453 Mehter Takımının araçlarının önünde meydana geldi. Kazaya ilk müdahaleyi ise mehter takımı üyeleri yaptı.

AMBULANS GELENE KADAR BEKLEDİLER

Kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye su vererek sakinleştiren mehter takımı üyeleri ambulanslar olay yerine ulaşana kadar bekledi.

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"GÖRMEZDEN GELEMEZDİK"

Çeşitli etkinliklere ve konserlere katılmak için sürekli yolculuk yaptıklarını ‘Önce insan’ diyerek meydana gelen trafik kazasında şoka girenlere yardım ettiklerini anlatan mehter başı Oğuz Sırlı, “Afyon’dan konserden dönerken önümüzde seyir eden kamyon bir otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi. Önümüzde meydana gelen kazayı görmezden gelemezdik. Mehter takımımızdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte aracımızdan inerek kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye yardıma koştuk. Su verdik, sakinleştirmeye çalıştık. Olay yerine ambulanslar gelene kadar şoka giren kazazedelerin yanlarından ayrılmadık.

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İnsanlık görevimizi yaptık. Konserden dönüyorduk, konser için gidiyor olsak bile yine durur kaza yapanların yardımına koşardık. Biz önce insan diyoruz. Konsere yarım saat geç çıksak da bir şey olmaz. Önemli olan cana bir şey gelmesin” dedi. (İHA)

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