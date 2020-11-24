Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu

Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antik Tiyatro’da titizlikle devam eden kazı çalışmalarında yeni bölümler de ortaya çıkmaya başladı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ortaya çıkarılan keşiflerin heyecan verici olduğunu kaydetti. Kazı ekipleri, çalışmalar sırasında çocuk mezarı buldular ve bebek kemiklerini koruma altına aldılar. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak. Düzce Belediyesi’ne ait kazı ekibi kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen Arkeologlar, heykelin Paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade ettiler. Her geçen gün yeni bir keşfe şahit olunan Konuralp Antik Tiyatro’da su arkının da başlangıç noktası bulundu. Toprağın kaldırılmasının ardından su arkının tüm ihtişamıyla gözler önüne sergileneceği kaydedildi.