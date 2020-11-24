2 bin 200 yıllık mask heyecanı! Gün yüzüne çıkarıldı

Antik tiyatrodaki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Antik kent Stratonikeia'da kazılarını sürdüren Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, 12 ay boyunca çalışmalarına devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki bu kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı.

Son iki yıl içinde gün yüzüne çıkarılan 33 maskın temizlik ve onarım işlemlerini tamamlayarak sergilenmesini sağlayan kazı ekibi, 10 maskın daha bulunmasıyla mask sayısını 43'e çıkardı.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin, tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.

Kentte antik dönemden bugüne pek çok yapıda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, "İki yıldır aldığımız desteklerle antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinde antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kentte Batı ve Kuzey Cadde, antik tiyatroda kazı çalışması, köy meydanında ise düzenleme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.