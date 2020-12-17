Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Keanu Reeves bir konuya açıklık getirdi: Neden sürekli...

Keanu Reeves bir konuya açıklık getirdi: Neden sürekli...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.12.2020 07:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Keanu Reeves bir konuya açıklık getirdi: Neden sürekli...

Son yıllara damgasını vuran aktörlerden Keanu Reeves, neden sürekli bilim kurgu projelerinde yer aldığını açıkladı. Keanu Reeves kısa süre önce Cyberpunk 2077'de canlandırdığı Johnny Silverhand karakteriyle gündeme gelmişti.

Keanu Reeves, John Wick serisiyle kariyerinde yeni bir zıplama yaşadı. Ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, ekrana ilk çıktığı 1984'ten bu yana pek çok farklı yapımda yer aldı.

Özellikle The Matrix serisi, John Wick serisi ve Constantine gibi filmlerle elde ettiği başarı ve ünün üzerine kısa süre önce Cyberpunk 2077 oyununda canlandırdığı Johnny Silverhand karakteriyle gündem geldi.

Bu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmiBu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmi

KEANU REEVES NEDEN SÜREKLİ BİLİM KURGU EVRENİNDE?

Verdiği yeni röportajında 56 yaşındaki oyuncu neden kendisini sürekli bilim kurgu evrenlerinin içinde bulduğunu açıkladı ve okuyarak büyüdüğü eserlerden bahsetti.

We Got This Covered'ın haberine göre Reeves şu ifadeleri kullandı:

"Evet geleceği merak ediyorum ve William Gibson'ın Neuromancer'ını, Philip K. Dick'ın eserlerini hatta Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni okuyarak büyüdüm. Road Warriors'ı, Mad Max'i, Bladerunner'ı izledim. Hatta Maymunlar Cehennemi'ni (Planet of the Apes). Yüzüklerin Efendisi'ni okudum. Fantezi ve bilim kurgunun keşfi... Bilemiyorum, bu tarz hikâye anlatımlarında ortaya çıkan motiflerin çoğu zaman yaşadığımız dünyayı incelediğini hissediyorum. Benim açımdan bu hikayelere dahil olmaya ilham veren ya da destekleyen şey hem kaçış sunması hem de dünyayı tanımlamama ve yorumlamama yardımcı olmasıydı."

Reeves dahil olduğu yeni projelerle pek çok hayranını heyecanlandırsa da Matrix 4 muhtemelen bu projelerin en çok merak edileni. (Independent Türkçe)

Olay yaratan iddia: Brie Larson, Captain Marvel 2'den kovuldu mu?Olay yaratan iddia: Brie Larson, Captain Marvel 2'den kovuldu mu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi!Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi!
Titanic efsanesi buraya kadarmış! Titanic efsanesi buraya kadarmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu listede Esaretin Bedeli yok! Ne izleyeceğim diye düşünmeyin...

Bu listede Esaretin Bedeli yok! Ne izleyeceğim diye düşünmeyin...

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Titanic efsanesi buraya kadarmış!

Titanic efsanesi buraya kadarmış!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Berrak Tüzünataç’ın sizi şaşırtacak eski aşkları!

Berrak Tüzünataç’ın sizi şaşırtacak eski aşkları!

Jennifer Lopez’in yeni partnerini görenler şaştı kaldı

Jennifer Lopez’in yeni partnerini görenler şaştı kaldı

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

Diğer Haberler

Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi! Quintessa Swindell, Black Adam kadrosunda

Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi!

Bu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmi

Bu listede Esaretin Bedeli yok! Ne izleyeceğim diye düşünmeyin...

Wonder Woman 1984 filminin görüntüleri ücretsiz olarak paylaşıldı

Tartışma yaratan karar sonrası ücretsiz olarak yayınladılar!

Tüyler ürperten gerçek bir hikâye: Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak

İzlerken gerileceksiniz! Tüyler ürperten gerçek bir hikâye

Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı! Vizyon tarihi belli oldu

Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı!

Olay yaratan iddia: Brie Larson, Captain Marvel 2'den kovuldu mu?

İpler gerildi! Marvel’dan kovuldu mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.