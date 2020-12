Keanu Reeves bir konuya açıklık getirdi: Neden sürekli...

Keanu Reeves, John Wick serisiyle kariyerinde yeni bir zıplama yaşadı. Ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, ekrana ilk çıktığı 1984'ten bu yana pek çok farklı yapımda yer aldı.

Özellikle The Matrix serisi, John Wick serisi ve Constantine gibi filmlerle elde ettiği başarı ve ünün üzerine kısa süre önce Cyberpunk 2077 oyununda canlandırdığı Johnny Silverhand karakteriyle gündem geldi.

KEANU REEVES NEDEN SÜREKLİ BİLİM KURGU EVRENİNDE?

Verdiği yeni röportajında 56 yaşındaki oyuncu neden kendisini sürekli bilim kurgu evrenlerinin içinde bulduğunu açıkladı ve okuyarak büyüdüğü eserlerden bahsetti.

We Got This Covered'ın haberine göre Reeves şu ifadeleri kullandı:

"Evet geleceği merak ediyorum ve William Gibson'ın Neuromancer'ını, Philip K. Dick'ın eserlerini hatta Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni okuyarak büyüdüm. Road Warriors'ı, Mad Max'i, Bladerunner'ı izledim. Hatta Maymunlar Cehennemi'ni (Planet of the Apes). Yüzüklerin Efendisi'ni okudum. Fantezi ve bilim kurgunun keşfi... Bilemiyorum, bu tarz hikâye anlatımlarında ortaya çıkan motiflerin çoğu zaman yaşadığımız dünyayı incelediğini hissediyorum. Benim açımdan bu hikayelere dahil olmaya ilham veren ya da destekleyen şey hem kaçış sunması hem de dünyayı tanımlamama ve yorumlamama yardımcı olmasıydı."

Reeves dahil olduğu yeni projelerle pek çok hayranını heyecanlandırsa da Matrix 4 muhtemelen bu projelerin en çok merak edileni. (Independent Türkçe)