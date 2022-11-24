Kediyi çatıdan atan cani aranıyor! Haluk Levent bulana 25 bin TL verileceğini açıkladı

Kediyi çatıdan atan cani kan dondurdu. Sosyal medya platformlarından birinde, çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaşarak takipçilerine seslendi.

Haluk Levent, Twitter hesabından o kan donduran videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu tweetin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" paylaşımında bulundu.