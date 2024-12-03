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Kediyi öldürüp canice yedi! Tutuklanma anları kameralara böyle yansıdı: "Bu bana iğrenç geliyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 12:37
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde 27 yaşındaki Allexis Ferrell isimli bir kadın bir hayvana acı çektirme, onun hayatına son verme ve işkence yapmakla suçlandı. 27 yaşındaki kadının sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği ifade edildi. Komşularının duruma tanık olarak polise haber vermesi üzerine Ferrell yaka paça tutuklandı. Pazartesi günü mahkemede yargıç Ferrell'i ulusal bir utanç kaynağı olarak nitelendirdi.

Kediyi öldürüp canice yedi! Tutuklanma anları kameralara böyle yansıdı: "Bu bana iğrenç geliyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde 27 yaşındaki Allexis Ferrell isimli bir kadın sokaktan bulduğu rastgele bir kediyi öldürerek komşularının gözü önünde yedikten sonra tutuklandı. Tutuklanma anları saniye saniye polislerin vücut kamerasına yansıyan Ferrell, Massillon Independent'ın haberine göre, hakim karşısına çıktı.

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Stark County Ortak Dilekçe Hakimi Frank Forchione, 27 yaşındaki Allexis Ferrell'e mahkemede, "Bana göre, toplumumuz için büyük bir tehlike oluşturuyorsunuz. Bu bana iğrenç geliyor. Yani, herhangi birinin bir hayvana bunu yapması. Bunu anlayıp anlamadığınızı bilmiyorum. Bu suçun bana yaşattığı hayal kırıklığını, şoku, iğrenmeyi ifade edemiyorum. Birinin bir kediyi yemek istemesine neyin sebep olabileceğini bilmiyorum." dedi.

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Mahkeme Ferrell'e, hayvanlara zulmetme suçlamasını kabul ederek ceza verdi. Hakimin sert eleştirilerinin sonrasında Ferrell 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'in cezasını bitirmesinin sonrasında ise yatarak uyuşturucu ve alkol tedavi görmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

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