Keenetic Lite kablosuz router incelemesi

Keenetic, diğer firmalardan farkları olarak “uygun fiyata yüksek performans ve kolay kullanılabilirlik” gibi unsurları ön plana çıkarıyor, ki zaten yakın dönemde biz de pek çok Keenetic cihazını denemiş, detayları sizlerle paylaşmıştık.

Keenetic Lite ise, adından da anlaşılacağı üzere üst seviye modellerden bazı özelliklerin kırpılması ile ortaya çıkan ve dolayısıyla daha uygun fiyata, pek çok ev kullanıcısı için uygun niteliklere sahip bir ürün.

Ürünün kutusuna baktığımızda, diğer Keenetic ürünlerinin kutularına benzer bir tasarımda olduğunu görüyoruz. Hem ön hem de arka kısmında pek çok Türkçe detay var. Kutuyu açtığımızda ise, cihazın kendisi, garanti belgesi ve diğer detaylarla karşılaşıyoruz. Şunu belirtmemizde fayda var. Ürün, elektrik kullanımında tasarruflu davranırken dengesiz akımlara karşı da korunaklı bir yapıda geliyor.

Peki Keenetic Lite’ın tasarım hatları nasıl diye soracak olursanız, bu ürün de tıpkı diğer Keenetic ürünleriyle benzer tasarım hatlarına sahip. Şık bir görünüşte. İster bir masada konumlandırın, isterseniz de duvara asın, seçim size kalmış.