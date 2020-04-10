Keenetic Lite kablosuz router incelemesi

Keenetic, diğer firmalardan farkları olarak “uygun fiyata yüksek performans ve kolay kullanılabilirlik” gibi unsurları ön plana çıkarıyor, ki zaten yakın dönemde biz de pek çok Keenetic cihazını denemiş, detayları sizlerle paylaşmıştık.
Keenetic Lite ise, adından da anlaşılacağı üzere üst seviye modellerden bazı özelliklerin kırpılması ile ortaya çıkan ve dolayısıyla daha uygun fiyata, pek çok ev kullanıcısı için uygun niteliklere sahip bir ürün.
Ürünün kutusuna baktığımızda, diğer Keenetic ürünlerinin kutularına benzer bir tasarımda olduğunu görüyoruz. Hem ön hem de arka kısmında pek çok Türkçe detay var. Kutuyu açtığımızda ise, cihazın kendisi, garanti belgesi ve diğer detaylarla karşılaşıyoruz. Şunu belirtmemizde fayda var. Ürün, elektrik kullanımında tasarruflu davranırken dengesiz akımlara karşı da korunaklı bir yapıda geliyor.
Peki Keenetic Lite’ın tasarım hatları nasıl diye soracak olursanız, bu ürün de tıpkı diğer Keenetic ürünleriyle benzer tasarım hatlarına sahip. Şık bir görünüşte. İster bir masada konumlandırın, isterseniz de duvara asın, seçim size kalmış.
Ürün, yüksek hassasiyetli antenlere sahip ve bu antenlerin açılarını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca, router, access point, istemci ve kablosuz genişletici olmak üzere 4 farklı çalışma modu bulunuyor.
Peki bu ürünün kurulumunu nasıl yapacağız. Eskiden internet ve kablosuz ağ ayarları, modem ve router gibi cihazlar pek çok kullanıcıyı korkutur, “Eyvah, kurulumu yapamayacağım, şimdi var olan ayarları da bozacağım” gibi endişelere yol açardı. Keenetic ürünlerinin en güzel taraflarından bir tanesini kolay kurulum ve kullanımı oluşturuyor.
Cihazı güce takıp, ardından da kablo bağlantılarını gerçekleştirdikten sonra, ister web arayüzünden, isterseniz de ücretsiz uygulaması Keenetic App üzerinden kuruluma başlayabilirsiniz. Uygulama, hem Android hem de iOS için ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Zaten cihazın altına baktığınızda, hem QR kod hem de diğer detayları göreceksiniz. Örneğin, telefonunuzun kamerası aracılığıyla kodu okutabilir ve hemen kuruluma başlayabilirsiniz. Karşısına gelen detaylar Türkçe ve arayüz de basit olduğu için ilerlemeniz gayet kolay. Sadece birkaç dakika içinde kurulumu tamamlayabilir, sonrasında cihazınızı kendi istekleriniz doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.
Keenetic Lite, 575MHz işlemciye ve 64MB RAM’e sahip. Ürün, 100MB’te size 5 tane ethernet portu sunuyor. 2.4Ghz Wi-Fi ağı sunduğu için de saniyede 300MB’e kadar hızda bağlantı kurmanız mümkün.
Kablosuz güvenlik standardı WPA3’e destek veren ürün, aynı zamanda internetten gelebilecek saldırılara karşı da güvenlik önlemleri barındırıyor. İsterseniz reklamları da engelleyebilir, misafir ağı oluşturabilir ve ebeveyn kontrol sistemini de devreye sokabilirsiniz. Böylece ağınıza hangi cihazlar bağlı, ne kadar hız kullanabilirler, hangi saatlerde hangi sitelere erişmişler ve neler indirmişler, bu gibi detayları rahatlıkla takip edebilirsiniz. Zira tekrar etmek gerekirse, Keenetic’in bulut tabanlı sisteminin arayüzünün kullanımı gerçekten çok kolay.
Keenetic Lite, ev ya da ofisinzde bağlantı performansının düştüğü, ölü noktalar olarak da nitelendirilen bölgeleri ortadan kaldırmak için iyi bir çözüm. Birden fazla cihazın aynı anda kullanıldığı anlarda bile performans düşüşleriyle karşılaşmıyorsunuz. Ayrıca, router ve istemci gibi farklı çalışma modları olduğunu ve bu sayede daha fazla imkân sunduğunu da tekrar etmekte fayda var.
Keenetic Lite N300, 300Mbps Mesh özelliğini de kullanabileceğiniz uygun fiyatlı bir model. Bildiğiniz gibi Mesh sistemler, geleneksel menzil genişleticilere kıyasla daha kolay kullanım sunar ve daha iyi performans verir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, diyelim ki eviniz ya da ofisinzde Keenetic Omni DSL cihazınız var ve buna ek olarak
Keenetic Lite’ı da kullanarak Mesh sistemini oluşturdunuz. Böylece eviniz ya da ofisinizde hangi bölgeye giderseniz gidin, cihazlar arası değişim için kısa süreli bağlantı kesintileri ve tekrar bağlanma süreçi gibi sıkıcı detaylar olmuyor. Tek bir büyük ağda, kesintisiz olarak kullanımı sürdürebiliyorsunuz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum