MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kefaret dizisini çekimleri başladı! İşte Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yeni dizisi Kefaret'in konusu ve oyuncu kadrosu

Kefaret dizisini çekimleri başladı! İşte Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yeni dizisi Kefaret'in konusu ve oyuncu kadrosu

19.10.2020 01:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kefaret dizisini çekimleri başladı! İşte Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yeni dizisi Kefaret'in konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı “Kefaret” dizisi, FOX izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı dizide Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Ege Kökenli, Enis Yıldız, Tolga Güleç, Defne Günay, Umut Özütok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Kefaret (5)

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR!

Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizide; özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınacak.

Kefaret (4)

Kefaret (1)

Kefaret (2)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
Netflix’in 2020’de en çok izlenen dizisi oldu Netflix’in 2020’de en çok izlenen dizisi oldu
Demet ve Alişan’ın merak edilen konuğu!Demet ve Alişan’ın merak edilen konuğu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı

Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada

Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada

Evlendiği günün sabahı intihar etti

Evlendiği günün sabahı intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Diğer Haberler

Maraşlı dizisinin çekimleri başladı! İşte Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı'nın konusu ve oyuncuları

Maraşlı dizisinin çekimleri başladı! İşte Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı'nın konusu ve oyuncuları

Çukur 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Erdenetler, Koçovalılar'dan intikam peşinde! Çukur yeni bölümde neler olacak?

Çukur 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Erdenetler, Koçovalılar'dan intikam peşinde! Çukur yeni bölümde neler olacak?

Netflix’in 2020’de en çok izlenen dizisi Ratched oldu

Netflix’in 2020’de en çok izlenen dizisi oldu

MasterChef Türkiye'de kimler eleme adayı oldu? Potada kimler var?

Tansiyon yükseldi! İşte eleme adayları...

Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncular

Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncular

Seni Çok Bekledim setinden ilk kare geldi!

Seni Çok Bekledim setinden ilk kare geldi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.