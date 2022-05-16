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Kehaneti tüyler ürpertti! "Ayın yarı büyüklüğündeki bir asteroit gelecek yıl Dünya’nın yanından geçecek"

16.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta yaptığı zaman yolculuğu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken bir kullanıcı gelecek yıla yönelik olarak ilginç bir kehaneti ortaya çıkarttı. 2269 yılından bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı, 10 saniyelik bir klip yayınladı ve insanları 800 km'den fazla yarıçapa sahip olabilecek bir asteroidin gelecek yıl Dünya'nın yanından geçeceği konusunda insanlığı uyardı.

Kehaneti tüyler ürpertti! "Ayın yarı büyüklüğündeki bir asteroit gelecek yıl Dünya’nın yanından geçecek"

Sosyal medyada zaman yolculuğuna yönelik olarak yapılan paylaşımlar her geçen gün daha popüler olmaya başladı. ‘Time traveller 2269’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, 2269 yılından günümüze geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen felaketlere dair uyarmayı denedi. 2023 yılında Dünya’nın yanından geçecek olan dev bir asteroidin insanlığı tehdit ettiğini söyledi.

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“BU ŞAKA DEĞİL”

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Korku filmlerinin senaryosunu aratmayacak olan 10 saniyelik videoda zaman yolcusu, “Şaka değil, 2269 yılından bir zaman yolcusuyum. 2023 yılında, Ay'ın yarısı büyüklüğünde bir asteroid Dünya'nın yanından geçecek.” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları zaman yolcusuna inanıp inanmama konusunda büyük bir kararsızlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı zaman yolcusunun “Don’t Look Up” filminden esinlenerek yalan söylediğini iddia etti. Bir diğer kısmı ise gelecekte Dünya’yı tehlikelerin beklendiğini düşündüklerini söyleyerek zaman yolcusunun verdiği tarihe dikkat edeceklerini ifade etti.

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