Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kehanetleriyle sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı! Medyum Deborah Davies 2025 yılına işaret etti: "Yardım etmek için gelecekler"

Kehanetleriyle sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı! Medyum Deborah Davies 2025 yılına işaret etti: "Yardım etmek için gelecekler"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 09:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medyum olarak kısa sürede İngiltere televizyonlarında kendisine yer bulmayı başaran Deborah Davies bu kez 2025 yılı için iddialı açıklamalarda bulundu. Fenomen isim uzaylıların 2025 yılında insanlıkla fiziksel temas kurmaya başlayacağını söyledi. Davies'e göre bu fiziksel temas uzaylıların insanlara yardım etmek için attıkları adımları oluşturacak.

Kehanetleriyle sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı! Medyum Deborah Davies 2025 yılına işaret etti: "Yardım etmek için gelecekler"

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis bu kez de 2025 yılı kehanetleri sayesinde sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomene dönüşen Davis'e göre 2025 yılı birçok sürprize gebe. Ona göre, iklim değişikliği yoluyla gezegeni yok etmeyi bırakmamıza yardımcı olmaya çalışan dünya dışı varlıklar olarak daha fazla Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) veya UFO görmemiz mümkün.

680

Dailystar'a konuşan Davis, "2025'te daha önce UFO olarak bilinen UAP'lerde büyük bir artış görülecek. Uzaylılar artık bizden saklanmayacak, iktidardaki insanlar tarafından yakalanıp esir alındıklarını biliyorlar, bize zarar vermek istemiyorlar. Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bir kez daha gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler.Yani uzaylıların göklerimizde büyük bir artışını göreceğiz ancak 2025'in sonlarına doğru iktidardaki insanların sessiz kalma çabalarına rağmen onlarla fiziksel temasta büyük bir artış göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

 Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

 Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...

Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...

 Damadın dansı olay oldu! "Gelinin yerine ben utandım"

Damadın dansı olay oldu! "Gelinin yerine ben utandım"

 Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi
Anahtar Kelimeler:
uzaylı medyum kahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Küçük kızın yatağından öyle bir şey çıktı ki...

Küçük kızın yatağından öyle bir şey çıktı ki...

Kehanetleri olay oldu! "Yardıma gelecekler"

Kehanetleri olay oldu! "Yardıma gelecekler"

Morg teknisyeni anlattı! "Öldükten sonra organlarınıza bunlar oluyor"

Morg teknisyeni anlattı! "Öldükten sonra organlarınıza bunlar oluyor"

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.