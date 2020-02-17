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Kelime Oyunu’nda ilginç anlar! 'Sakın ha!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Kelime Oyunu’nda ilginç anlar yaşandı. Yarışmacının kelime almasıyla ortaya çıkan “T.ş..k” kelimesi yarışmacıyı güldürdü.

Kelime Oyunu’nda yarışmacının “Taşlık” yanıtını verdiği sırada gülünç anlar yaşandı.

Ali İhsan Varol’un sunduğu Teve2’de yayımlanan Kelime Oyunu’nda yarışmacıya “Kuşlarda bulunan katı veya konsa da denen öğütücü mide” sorusu yöneltildi. Yarışmacı harf alarak soruyu bilmeye çalışırken ortaya çıkan “T.ş..k” kelimesi yarışmacınan aklına başka bir kelimeyi getirdi.

Üç harf isteyen yarışmacı daha sonra “Aklıma çok kötü şeyler geliyor” dedi. Ali İhsan Varol ise “Sakın ha” diyerek yarışmacıyı uyardı.

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kelime oyunu, Kelime Oyunu sorusu,

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