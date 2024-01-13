Kelimenin tam anlamıyla yer yarıldı içine düştü! İzlanda'da herkes çatlağa düşüp kaybolan adamı arıyor

İzlanda'nın Grindavik bölgesinde volkanik patlama ve depremlerden kaynaklanan derin çatlaklar günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son olaran Independent'in haberine göre, kasabadaki çatlakları toprakla doldurmak ve sıkıştırmak için yarıklardan aşağıya inen bir işçi kayboldu. Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı.

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın "herkesi çok şaşırttığını" ve kasımda boşaltılan kasabadaki çatlakların ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.