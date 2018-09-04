Kelly Brook 2019 takvimi için poz verdi!

Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.

Aradan geçen yıllar ve Brook'un kusursuz kıvrımları, onu bir yıldız haline getirdi.

Ve işte 38 yaşındaki Kelly Brook, 2019 takvimi için yine birbirinden seksi pozlar verdi.

2019 Kelly Brook takvimi, Danilo web sitesi üzerinden satışa sunuldu.

İş hayatının yanı sıra aşk hayatı da yolunda giden Kelly Brook ve 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi'nin nişanlandıkları iddia ediliyor.

Brook daha önce üç kez nişanlandıysa da hiç evlenmedi.

Son dönemde aldığı kilolarla kendini eleştiri oklarının hedefinde bulan Brook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada halinden son derece memnun olduğunu söylemişti.

Kilosuna ve görüntüsüne eskisi kadar takılmadığını açıklayan model, "olduğum gibi mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.

