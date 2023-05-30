Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal kulis bilgisini açıkladı... 'Bu bilgiyi de size vereyim'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla beklenirken, gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğini açıkladı.

'NELER YAŞANACAĞINI ÖĞRENİN'

Sunduğu haber programında konuşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor."

