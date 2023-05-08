Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Adana'da önemli açıklamalar

Siyasi arenada son viraja girildi. Seçimlere sadece 6 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde Adana'da miting düzenledi. Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar toplanan kalabalığa bir konuşma yaptı ve ardından Adana milletvekili adayları tanıtıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Adana'da yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde;

Öncelikle depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yaptığı için bütün Adanalılara teşekkür ediyorum. Benim zaten depremzede vatandaşlarımıza sözüm var. Hepsinin evini yapacağız bir kuruş da para almayacağız.

"GENÇLER TARİH YAZACAK"

İlk defa sandığa gidip oy kullanan gençler tarih yazacak. Gençlerin sorunları var işşizlik de bunlardan biri. Size sözüm var merak etmeyin hepsini çözeceğiz. Köy okullarını açacağız, mülakatları kaldıracağız. Beyefendi sanki iktidara yeni geliyormuş gibi mülakatı kaldıracağını söylüyor. Kaldırsana, elinden tutan mı var?

İlk aracınızı aldığında ÖTV, olmadığını göreceksiniz. Emekliler size de bir sözüm var. Sizler çalıştınız, priminizi ödediniz sonra da emekli oldunuz. Ay sonuna kadar geçinebilmek için hesap yapmayı hak etmiyorsunuz. Cumhurbaşkanı olduğumda emekliler ikramiye almaya gittiklerinde hesaplarında o 15 bini görecekler. 'Parayı nereden bulacaksın?' diyorlar. Beşli çeteden söke söke alacağım emeklilere ve bu millete vereceğim.

"KUL HAKKI YEMEM DE YEDİRMEM DE"

Annelere sesleniyorum; Hiçbir yoksul evde çocuklar yatağa aç girmeyecek, hiçbir yoksul evde elektrikler, doğal gazlar kesilmeyecek. Bakın genç arkadaşlarım Türkiye düşündüğünüzden daha zengin. Ekmek alırken, su alırken vergi ödüyorsunuz. Bu vergilerin nereye gittiği belli değil. Gittiğim her yerde söylüyorum, Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Cumhur İttifakı liderlerinden biri çıkıp bunu diyebilir mi? Kul hakkı yemek en büyük günahsa günaha ortak olma kardeşim.

KHK'lıları biliyorum onların sorununu çözeceğim. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım. Göreceksiniz 'KHK'lılar adalet istiyor' diyorsunuz, adalet çok asil bir kavramdır. Adalet için devam ediyoruz. Bir şey daha... Askere gidenler bilir 'hudut namustur' yazar. Şimdi her önüne gelen geçiyor. Söz verdim bir daha söz veriyorum; sözüm söz bütün Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde ülkelerine uğurlayacağız. Arzu ederlerse Türkiye'ye turist olarak gelebilirler...

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Size söz ekmeği, aşı getireceğim. Yolsuzluk yapanların burnundan fitil fitil getireceğim. Küçük beldelerde kapanan adliye binalarını var. Hepsini tekrardan açacağız. Havalimanı sorununuz var değil mi? Kapatacağız diyorlar Adana Havalimanı'nı. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda burayı kapattırmayacağım. Rahat rahat kullanabileceksiniz.

Benim Cumhurbaşkanlığımı istemeyen 2 temel aktör var. Birinci 5'li çeteler. 'Aman Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasın, olursa halimiz perişan olur' diyorlar. İster 5'li ister 55'li çete olun... Kim kul hakkı yediyse hepsinin hesabını soracağım. Beni istemeyen ikinci grup uyuşturucu baronları. O baronların kökünü kazıyacağım, bizim çocuklarımızı zehirleyenlerin kökünü kazıyacağız.

Hiçbir çiftçi ektiği üründen zarar etmeyecek. Aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Her eve bereket nasıl geliyor göreceksiniz. Benim saraylarda oturmaya gözüm yok. Siz beni seçtiğinizde benim oturacağım yer Çankaya Köşkü olacak. Mala mülke hiçbir şeye ihtiyacımız yok. 3 evladım var 3'ünün de eli ekmek tutuyor. Ve son söz 'her şey çok güzel olacak'.

Sandığa giderken geçen dönem AK Parti veya MHP'ye oy vermiş 1 kişiyi de sandığa götürüp 'Bay Kemal'e oy verdireceksiniz. Bütün kadınların evinde huzur olsun bereket olsun istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...

