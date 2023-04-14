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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım! 'Hemen bugün kaydınızı yaptırın'

14.04.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime bir ay kala siyaset gündeminde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Seçim günü sandık güvenliği ile ilgili birçok kez açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında belirttiği internet adresinden kayıt yaptırılmasını istedi ve "Hemen bugün kaydınızı yaptırın ve Türkiye gönüllüsü olun" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım! 'Hemen bugün kaydınızı yaptırın'

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala siyaset kulislerinde hareketlilik sürüyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sandık güvenliği ile ilgili bir video yayınladı.

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Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, Millet İttifakı olarak 85 milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz. 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması, demokrasimiz için ekmek gibi su gibi gereklidir.

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'HEMEN BUGÜN KAYDINIZI YAPTIRIN'

Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu ve güvenli bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. Bu anlamda değerli halkımızın sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam. Hemen bugün turkiyegonulluleri.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye gönüllüsü olun. Türkiye'mizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım."

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