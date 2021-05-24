Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde rol arkadaşı bakın kimmiş!

Dönemin Türkiye koşullarını konu olarak ele alan 'Gurbetçi Şaban' filmin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'a, Reha Yurdakul, Ayten Erman, Müge Akyamaç, Yavuzer Çetinkaya gibi başarılı isimler eşlik etmişti. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan 'Gurbetçi Şaban' filmi hakkındaki iddia ise herkesi şaşkına çevirdi. Günümüzde adını sık sık duymaya alıştığımız spor dünyasının yıldız ismi meğer Sunal'a eşlik eden oyuncular arasında yer almış.
Gurbetçi Şaban filmine ilişkin gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!
Bir döneme damgasını vuran Gurbetçi Şaban filmiyle ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı filmde, eşlik eden oyuncular arasında ünlü teknik adam rol aldığını açıkladı.
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
1980'li yıllarda yaşanan sorunlar ve beyin göçüyle birlikte Almanya'ya göç etmelerin başladığı süreci beyazperdeye aktarıldığı filmde, spor camiasından tanıdığımız Yılmaz Vural'ın rol aldığı ortaya çıktı.
Meğer o kişi Yılmaz Vural'mış!
Deneyimli teknik direktör Vural, rahmetli oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "Gurbetçi Şaban" filminde adres sorma sahnesinde oynadığını yıllar sonra söyledi.
Katıldığı bir programda açıkladığı gerçeği duyan herkes şoke olurken, Vural'ın uzun kıvırcık saçları ise dikkatlerden kaçmadı.
Gurbetçi Şaban filminin konusu nedir?
Şaban Yıldız, saf, gariban bir köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'ya iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan Türkleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer.
Ayrıca kendisi gibi Almanya yolcusu iken otobüste tanıştığı Bahar'a âşık olmuş ve Bahar'la aynı fabrikada çalışmaktadırlar. Daha sonra Alman patronun uyguladığı zorbalık ve haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmaya karar verir. Yaptığı akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar. Zaman içinde tüm yeteneklerini sergilemeye başlayan Şaban, işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.
Oyuncu kadrosunda kimler yer aldı?
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Hasan Usta
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Ustabaşı
Ferhan Tanseli: Alman Patron Hans
Ayten Erman: Hans'ın karısı
Akın Tunç: Hans'ın oğlu
Ertem Göreç
Yılmaz Vural
Yılmaz Vural kimdir?
1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
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