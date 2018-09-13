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Kenan Doğulu: Beren büyük sabır gösterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu, Alem dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kenan Doğulu: Beren büyük sabır gösterdi

Yeni albümü ‘Vay Be’nin şarkılarını eşi Beren Saat’e milyonlarca kez dinlettiğini söyleyen Kenan Doğulu “Kayıt zamanlarına dayanmak zor iştir. Beren büyük sabır gösterdi. Sevgilimin sabrına binlerce kez teşekkür” dedi.

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Kenan Doğulu albümün en romantik şarkısı ‘Yosun’u, “Yosun gözlüm” dediği Beren Saat’e yazmıştı.

‘Komşum Sezen’

Kenan Doğulu, “Büyülü bir ilham kaynağı” diye bahsettiği Kanlıca’daki stüdyosu için de konuştu:

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“Yan komşum Sezen Aksu. Yalısında yüzlerce hit şarkıya imza atmış bir star. Komşumdan manevi ve yaratıcı bir güç alıyorum.”

Çağdaş Türk sanatçıların eserlerini biriktiren Kenan Doğulu, röportajda hayranı olduğu Burhan Doğançay’ın (1929-2013) kendi konser afişini kullandığı iki eserini aldığını söyledi.

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Kenan Doğulu ile Beren Saat’in zengin bir tablo ve heykel koleksiyonu var.


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Anahtar Kelimeler:
kenan doğlulu Beren Saat vay be

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