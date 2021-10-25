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Kenan Doğulu ezber bozdurdu!

25.10.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem akşamın açılışını Türk popunun sevilen sanatçılarından Kenan Doğulu ile yapan Cahide Palazzo, uzun yıllardır eğlence mekanında sahne almayan Doğulu’ya ezber bozdurdu.

Kenan Doğulu ezber bozdurdu!

Şarkıları ve danslarıyla misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, enerjisiyle de akşama damgasını vurdu.

Kenan Doğulu (1)

YENİ SOLUK GETİRDİ

İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi ortaklığındaki mekan, görkemli mimarisiyle ve ambiyansıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovu ve daha pek çok şovlarıyla sezonun en çok konuşulan eğlence mekanı olacağının sinyallerini verdi.

Açılışa katılan ünlü isimler arasında; Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu, Melis Çiftçi, Ali Ağaoğlu, Derya Ayaydın, Zeynep Aslan, Türkan Şerbetçi, Şükrü Genç, Burcu Hattat, Öznur-Burak Yakın, Pınar Yücel Kerimoğlu, Berat Aşıcıoğlu, Ahsen-Polat Yağcı, Fatih Ürek, Demet Sağıroğlu, Mehmet Ali Erbil vardı.

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