Kenan Doğulu ezber bozdurdu!

Şarkıları ve danslarıyla misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, enerjisiyle de akşama damgasını vurdu.

YENİ SOLUK GETİRDİ

İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi ortaklığındaki mekan, görkemli mimarisiyle ve ambiyansıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovu ve daha pek çok şovlarıyla sezonun en çok konuşulan eğlence mekanı olacağının sinyallerini verdi.

Açılışa katılan ünlü isimler arasında; Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu, Melis Çiftçi, Ali Ağaoğlu, Derya Ayaydın, Zeynep Aslan, Türkan Şerbetçi, Şükrü Genç, Burcu Hattat, Öznur-Burak Yakın, Pınar Yücel Kerimoğlu, Berat Aşıcıoğlu, Ahsen-Polat Yağcı, Fatih Ürek, Demet Sağıroğlu, Mehmet Ali Erbil vardı.

