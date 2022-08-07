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Kenan Doğulu'nun konserini polis bastı! Avukat ve gözlemci inceleme yaptı

07.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Doğulu'nun Sarıyer'de verdiği konserde eğlenceyi polis baskını kesti. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci tarafından yapılan incelemeler sonrası ise konser kaldığı yerden devam etti.

Kenan Doğulu'nun konserini polis bastı! Avukat ve gözlemci inceleme yaptı

İstanbul Sarıyer'de konser veren Kenan Doğulu'nun konserinde ilginç anlar yaşandı. Polisin durdurduğu konsere telif incelemesi yapıldı.

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, polis eşliğinde konser alanına geldi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile organizatörlere baskın yaptı.

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı.

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KONSER KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir" dedi.

Tespitler yapıldıktan sonra polis konser alanından ayrıldı. Kenan Doğulu sahneye çıkarak şarkılarını söyledi.

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