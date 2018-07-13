Kenan Doğulu Survivor adasında klip çekti!

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğinde, Dominik Cumhuriyeti'nin Samana Bölgesi'nde bulunan Las Terrenas adlı sahil kasabasında 3 gün süren video klip çekimlerine 25 kişilik bir ekip eşlik etti. Video klip için deniz üzerinde özel bir platform kuruldu. Yoğun sıcak havada gerçekleşen 30'a yakın dansçının rol aldığı çekimlerde tüm ekibin enerjileri klibe de yansıdı.

Dominik Cumhuriyeti'nin müthiş atmosferinde çekilen Issız Ada klibine, dansçıların hayvanların hareketlerini taklit etmesi ve ortaya çıkan renkli görüntüler damgasını vuruyor.

Dansçıların hareketleriyle hayvanların eğlenceli görüntülerinin eşleştirilerek sımsıcak ve keyifli görüntülerin ortaya çıktığı video klip, 13 Temmuz Cuma (yarın) dijital platformlarda yayında olacak.

