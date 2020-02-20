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Kenan Doğulu ve Beren Saat bir yıl sonra ilk kez el ele

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Uzun süredir ayrılacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu adeta düşman çatlattı. Beren Saat ile Kenan Doğulu bir yıl sonra ilk kez el ele poz verdi.

Uzun süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Beren Saat ve Kenan Doğulu, evliliklerine bir şans daha tanıdı. Boşanma haberleriyle sık sık gündem olan ve birlikte uzun süredir görüntülenemeyen çift uzun süre sonra birlikte poz verdi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat aralarındaki problemi aştı; çift eski günlerdeki gibi el ele objektiflere yansıdı.

Dün akşam birlikte oyuna giden Kenan Doğulu ve Beren Saat mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan ikili sadece ‘iyi akşamlar’ demekle yetindi.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez el ele poz veren çiftin keyfi bir hayli yerindeydi.

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