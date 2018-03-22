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Kenan İmirzalıoğlu: 'Biliyorsunuz genç eşim var' dedi ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 09:42 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu başrol oynadığı dizisinin galasına yalnız katılmasıyla ilgili "Biliyorsunuz genç bir eşim var. 20'lik dişi çıkıyor, o yüzden gelmedi." dedi. Kenan'ın açıklaması herkesi gülümsetti.

Kenan İmirzalıoğlu: 'Biliyorsunuz genç eşim var' dedi ve...

Salı günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin galasında başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal katılmadı. Kenan, Sinem'in galaya katılmama nedeni için güldüren bir açıklama yaptı.

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20'LİK DİŞ ENGEL OLDU

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu köşesinde, Mehmed'in galasında İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın olmadığını belirtti. Yazının devamında ise Kenan'ın açıklamalarını şu sözlerle yazdı: "Tebrik etmek için yanına gittiğimde ona, böylesine önemli bir gecede eşinin niye olmadığını sordum. Gülerek, "Biliyorsun genç bir eşim var abi. 20'lik dişiyle ilgili sağlık sorunu yüzünden gelmedi" dedi."

sinem-kobal-kenan-imirzalioglu-

sinem-kobal-kenan-imirzalioglu-

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal kenan imirzalıoğlu gala

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