Kenan İmirzalıoğlu: 'Biliyorsunuz genç eşim var' dedi ve...

Salı günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin galasında başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal katılmadı. Kenan, Sinem'in galaya katılmama nedeni için güldüren bir açıklama yaptı.

20'LİK DİŞ ENGEL OLDU

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu köşesinde, Mehmed'in galasında İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın olmadığını belirtti. Yazının devamında ise Kenan'ın açıklamalarını şu sözlerle yazdı: "Tebrik etmek için yanına gittiğimde ona, böylesine önemli bir gecede eşinin niye olmadığını sordum. Gülerek, "Biliyorsun genç bir eşim var abi. 20'lik dişiyle ilgili sağlık sorunu yüzünden gelmedi" dedi."