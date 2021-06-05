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Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

05.06.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik camiasının önemli isimlerinden Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kenan İmirzalıoğlu, cenazede gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti. Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Saltık'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreni boyunca gözyaşları bir an olsun durmayan oyuncu, tören sonrası Hasan Saltık’ın tabutunu öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

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KENAN İMİRZALIOĞLU: ÖKSÜZ KALMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Snob Magazin’in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, “Tanıdığım en cömert, en paylaşımcı, en sevgi dolu adamdı. Müzik dünyasına yaptığını herkes biliyor ama özelinde dostluğu, muhabbeti bambaşkaydı. Bu sabah kahvaltımda hâlâ gönderdiği bal vardı. Kendimi öksüz kalmış gibi hissediyorum” dedi.

Hasan Saltık'ın cenazesine birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı.

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Kenan İmirzalıoğlu Hasan Saltık
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