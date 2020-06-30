Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Bugünlerde eşiyle birlikte Marmaris’te gözlerden uzak bir tatil yapan oyuncu, sunucusu olduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında konuştu. Yıllardır hep kız babası olmak istediğini ifade eden Kenan İmirzalıoğlu, eşinin de her istediğini yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Gecce'deki habere göre, oyuncu, “Süreç heyecanlı geçiyor. Mümkün olduğu kadar annemizin keyfini yerine getirmeye çalışıyoruz. Az da kaldı, yarısı gitti. Çoğu gitti, azı kaldı. Bakalım, Allah’tan inşallah, sağlıklı, sıhhatli kucağımıza almayı nasip etsin” diye konuştu.



