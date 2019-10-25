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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 01:13 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ünlü çiftin eğlenceli pozuna beğeni yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk pozu!

Evliliklerinde 3. yılı dolduran Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2016 yılında dünya evine giren ünlü çift mutlu evlilikleriyle örnek oluyor.

Son olarak Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal paylaşımına ingilizce 'aşk' notunu düştü.

sinem

Güzel oyuncunun bu fotoğrafı takipçilerinden on binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal kenan imirzalıoğlu

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