Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk pozu!

Evliliklerinde 3. yılı dolduran Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2016 yılında dünya evine giren ünlü çift mutlu evlilikleriyle örnek oluyor.

Son olarak Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal paylaşımına ingilizce 'aşk' notunu düştü.

Güzel oyuncunun bu fotoğrafı takipçilerinden on binlerce beğeni ve yorum aldı.



