Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal denizde aşka geldi! Romantik anlar

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal bir süredir ekranlardan uzakta zamanını çocuklarıyla geçiriyor.

Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal özel hayatlarını da gözlerden uzakta yaşamaya dikkat ediyor.

Ünlü çift şu sıralar Çeşme'de tatilde. Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı.

Milliyet'in haberine göre; Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle düşman çatlattı.

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Kobal geçtiğimiz günlerde "Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsun. Sana daha güçlü hissettiriyor. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor" sözleriyle dikkat çekmişti.







