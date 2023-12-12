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  4. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn şimdi de 26 milyon liralık Rolls-Royce kullandı! O anlar hayrete düşürdü

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn şimdi de 26 milyon liralık Rolls-Royce kullandı! O anlar hayrete düşürdü

12.12.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun, her türlü motorlu aracı kullanabilen dört yaşındaki oğlu Zayn şimdi de 26 milyon liralık Rolls-Royce kullandı. Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşştığı o anlar izleyeneleri hayrete düşürdü.

Kenan Sofuoğlu'nun dört yaşındaki oğlu Zayn, farklı konularla gündem olmaya devam ediyor. Ustaca motosiklet kullanan ve babasının izinden giden Zayn Sofuoğlu her gün yeni bir sürüş deneyimi yaşıyor.

Minik Zayn geçtiğimiz haftalarda ilk resmi yarışına çıktı ve bu yarışı birincilikle tamamladı. Zayn Sofuoğlu şimdi de 26 milyon liralık Rolls-Royce kullandığı anlarla gündem oldu.

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Zayn Sofuoğlu, paylaşıma ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notunu düştü. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından hızla yayılan video kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.

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Evlerinin bahçesinde değeri 26 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobil kullanan Zayn Sofuoğlu'na sosyal medyada yorum yağdı.

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Elektrikli otomobili adeta oyuncak bir araç gibi kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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