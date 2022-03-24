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Kendall Jenner beyazlar içinde! Sütyensiz tarzı rüzgarda zorladı

24.03.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendall Jenner Vogue partisine giderken görüntülendi. Tek ipi olan yeleği sütyensiz giyen Kendall Jenner beyazlar içindeki tarzıyla rüzgarda zor anlar yaşadı. Kendall Jenner üst tarafıyla ilgili tedirginlik yaşamazken eteğinin arkası açılacak diye korktu.

Kendall Jenner beyazlar içinde! Sütyensiz tarzı rüzgarda zorladı

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner iddialı tarzıyla dikkatleri çekti. Vogue partisine beyazlar içinde giden Kendall Jenner hem göğüs hem de bacak dekoltesi tercih etti.

Sütyen sevmeyen ünlüler arasında yerini alan Kendall Jenner tek düğmeli yeleğinin altına hiçbir şey giymedi.

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Yeleğinin önünü tek bir ip tutarken iç gösteren eteğinin yırtmacı da kalçasına kadar gidiyordu.

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Rüzgarın azizliğine uğrayan model eliyle eteğine hakim olmaya çalışırken göğüs kısmının açılmasını umursamadı. Kendall Jenner tarzıyla yine tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
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