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Kendi Düşen Ağlamaz'ın yıldızı Hakan Yılmaz'ın kızını görenler inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

03.07.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin sevilen dizisi Yahşi Cazibe'de hayat verdiği Kemal karakteriyle hafızalarımıza kazınan Hakan Yılmaz şimdilerde Trt1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hakan Yılmaz'ın kızını görenler gözlerine inanamadı. Yılmaz'ın kızı Deniz Yılmaz mavi gözleriyle dikkat çekti ve güzelliğiyle adeta büyüledi.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın yıldızı Hakan Yılmaz'ın kızını görenler inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Ekranların ve tiyatronun sevilen isimlerinden Hakan Yılmaz şimdilerde Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alıyor. Başarılı oyunculuk performansı ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan Hakan Yılmaz'ın kızını görenler çok şaşırdı. Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram sayfasını aktif kullanan Deniz Yılmaz'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Zaman zaman babası ile de videolar paylaşan Deniz Yılmaz'ın gönderilerine sosyal medyada; 'Bu güzellik halis midir?', 'Aura meselesi', 'Şaka gibi güzellik', 'Ya güzelleşme artık bi' gibi yorumlar yapılıyor.

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Rize doğumlu Hakan Yılmaz, 6Aralık 1969 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul çağlarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan ünlü komedyen, lise zamanlarında dans derleri aldı, daha sonra dans dersleri vermeye başlayan oyuncu, ilk televizyon deneyimini 'Pazar 88' programıyla yaşadı.

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Teyfik Gelenbe Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Hakan Yılmaz, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.

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İlk evliliğini 1997 yılında Bengü Yılmaz ile yapan Hakan Yılmaz, 2009 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten bir kızı var.

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Hakan Yılmaz, ikinci evliliğini ise 2013 yılında Elif Öngel ile yaptı.

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Hakan Yılmaz yahşi cazibe Oyuncu karakteri

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