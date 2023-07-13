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Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, bugün var mı? Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda? Sımsıcak bir aile komedisi!

13.07.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları 2023 ekranı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, bugün var mı? Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda? Sımsıcak bir aile komedisi!

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Serkan ve Alize'nin hikayesinin anlatıldığı Kendi Düşen Ağlamaz, geçtiğimiz ay ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Kendi Düşen Ağlamaz konusu, oyuncuları ile yayın günü ve 13 Temmuz TRT1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Kendi Düşen Ağlamaz perşembe akşamları TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. TRT1'in yeni dizisi bu akşam 4. bölümü ile ekrana gelecek.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Serkan, Alize’yi kurtarmıştır ancak Bahattin’in boşboğazlığı nedeniyle şimdi yeni bir krizin ortasındadırlar. Alize, Bahattin’in kendisine yenge demesini arkadaşlarına bir türlü açıklayamazken kurtarıcı hamle yine Serkan’dan gelir. Serkan, kimse bir şeyden şüphelenmesin diye herkesin içinde Alize’ye aşık olduğunu söyler. Oteldekiler şimdilik bu yeni bilginin şokundayken Hazal ortadan kaybolur.

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En son, sosyal medyadan tanıştığı biriyle buluşmaya giden Hazal’dan haber alamayan arkadaşları, başının belada olduğunu anlar ancak Hazal’ın telefonuna ulaşamamaktadırlar. Serkan’ın akıl yürütmesi ve iz sürmesiyle Hazal, çok kritik bir durumun ortasından kurtarılır. O günün akşamı Alize ve Serkan ilişkisinin dengelerini değiştirecek ve yeni duyguların ortaya çıkmasını sağlayacak şeyler yaşanır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI 2023

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner
Selen Soyder - Sinem Devran
Eylül Tumbar - Alize Soner
Enes Koçak - Serkan Bıçakçı
Berat Yenilmez - Kadir
Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı
Yonca Şahinbaş

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13 TEMMUZ TRT1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Adını Sen Koy
09:30 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz (Yeni Bölüm)

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