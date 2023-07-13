Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, bugün var mı? Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda? Sımsıcak bir aile komedisi!

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Serkan ve Alize'nin hikayesinin anlatıldığı Kendi Düşen Ağlamaz, geçtiğimiz ay ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Kendi Düşen Ağlamaz konusu, oyuncuları ile yayın günü ve 13 Temmuz TRT1 yayın akışı...
Kendi Düşen Ağlamaz perşembe akşamları TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. TRT1'in yeni dizisi bu akşam 4. bölümü ile ekrana gelecek.
Serkan, Alize’yi kurtarmıştır ancak Bahattin’in boşboğazlığı nedeniyle şimdi yeni bir krizin ortasındadırlar. Alize, Bahattin’in kendisine yenge demesini arkadaşlarına bir türlü açıklayamazken kurtarıcı hamle yine Serkan’dan gelir. Serkan, kimse bir şeyden şüphelenmesin diye herkesin içinde Alize’ye aşık olduğunu söyler. Oteldekiler şimdilik bu yeni bilginin şokundayken Hazal ortadan kaybolur.
En son, sosyal medyadan tanıştığı biriyle buluşmaya giden Hazal’dan haber alamayan arkadaşları, başının belada olduğunu anlar ancak Hazal’ın telefonuna ulaşamamaktadırlar. Serkan’ın akıl yürütmesi ve iz sürmesiyle Hazal, çok kritik bir durumun ortasından kurtarılır. O günün akşamı Alize ve Serkan ilişkisinin dengelerini değiştirecek ve yeni duyguların ortaya çıkmasını sağlayacak şeyler yaşanır.
Hakan Yılmaz - Nurettin Soner
Selen Soyder - Sinem Devran
Eylül Tumbar - Alize Soner
Enes Koçak - Serkan Bıçakçı
Berat Yenilmez - Kadir
Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı
Yonca Şahinbaş
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Adını Sen Koy
09:30 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz (Yeni Bölüm)