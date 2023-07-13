Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, bugün var mı? Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda? Sımsıcak bir aile komedisi!

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Serkan ve Alize'nin hikayesinin anlatıldığı Kendi Düşen Ağlamaz, geçtiğimiz ay ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Kendi Düşen Ağlamaz konusu, oyuncuları ile yayın günü ve 13 Temmuz TRT1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Kendi Düşen Ağlamaz perşembe akşamları TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. TRT1'in yeni dizisi bu akşam 4. bölümü ile ekrana gelecek.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Serkan, Alize’yi kurtarmıştır ancak Bahattin’in boşboğazlığı nedeniyle şimdi yeni bir krizin ortasındadırlar. Alize, Bahattin’in kendisine yenge demesini arkadaşlarına bir türlü açıklayamazken kurtarıcı hamle yine Serkan’dan gelir. Serkan, kimse bir şeyden şüphelenmesin diye herkesin içinde Alize’ye aşık olduğunu söyler. Oteldekiler şimdilik bu yeni bilginin şokundayken Hazal ortadan kaybolur.

En son, sosyal medyadan tanıştığı biriyle buluşmaya giden Hazal’dan haber alamayan arkadaşları, başının belada olduğunu anlar ancak Hazal’ın telefonuna ulaşamamaktadırlar. Serkan’ın akıl yürütmesi ve iz sürmesiyle Hazal, çok kritik bir durumun ortasından kurtarılır. O günün akşamı Alize ve Serkan ilişkisinin dengelerini değiştirecek ve yeni duyguların ortaya çıkmasını sağlayacak şeyler yaşanır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI 2023

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

13 TEMMUZ TRT1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Adını Sen Koy

09:30 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz (Yeni Bölüm)

