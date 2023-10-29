Kendi fotoğrafı kullanıldı, verdiği yanıt gündem oldu! Mete Gazoz'dan dikkat çeken 'Atatürk' paylaşımı

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla sosyal medyada peş peşe kutlama paylaşımları yapılıyor. Milli sporcu Mete Gazoz da kutlama paylaşımlarından birindeki fotoğrafa dahil oldu. Ancak Gazoz, o paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu.

ATATÜRK FOTOĞRAFIYLA YANIT VERDİ

Tvnet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken fotoğrafta Mete Gazoz'un ok atarken çekilmiş bir fotoğrafı da kullanıldı.

Mete Gazoz ise o paylaşıma yanıt verip Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı ve "Doğru kullanım şekli" notunu düştü.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Gazoz'un bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Mete Gazoz'un fotoğrafının kullanıldığı paylaşım ise silindi, kısa süre sonra aynı görsel Gazoz'un fotoğrafı olmadan paylaşıldı.