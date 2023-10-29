Paylaşımlar peş peşe geldi: Hükümetten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlandı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Cumhuriyet'in gururu içindeyiz. Türkiye için var gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz.

Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan hükümet kanadından gelen mesajlar da şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 100 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin ilanıyla milletimizin kaderi değişmiş, bağımsız bir yönetimin temeli atılmıştır. Cumhuriyet, her türlü imkânsızlıklara rağmen Türk Milleti’nin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız. Cumhuriyetin 100. Yılı’nı kutlamanın gururunu gönülden paylaşıyor, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi’mizi zaferle taçlandıran millî iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için; tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyetimizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz. Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye’nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı "sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı"yla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hâkim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara…

"CUMHURİYETİMİZİ EBEDÎ KILMAK İÇİN SON BİR ASRIN EN KAPSAMLI FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, millî ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakârlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 29 Ekim, kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması kolay olmamıştır. Genç Cumhuriyetimiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır.

Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken; bugün Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde başta yerli ve millî savunma sanayisi olmak üzere her alanda elde ettiği başarılarla ve etkin, caydırıcı, saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır. Bu konumumuzu muhafaza etmek ve daha ileri seviyelere taşımak için “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir. Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığı olarak asil milletimizin güvenliğini sağlamak ve Cumhuriyetimizi ebedî kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Kahraman ordumuz; “Hudut namustur.” anlayışıyla hudutlarımızı korumakta, tehditleri kaynağında etkisiz hâle getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmekte, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Bunlara ilaveten başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere Libya’da, Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bölgesinin ve dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikamız ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü bir Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstiklal ve istikbalinden vazgeçmeyen atalarımızın canlarını feda ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, Türkiye Yüzyılı'mızın hayırlı olmasını diliyorum.

"ULVİ SORUMLULUĞUMUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadim medeniyet birikimiyle tarihin akışına her yüzyılda yön vermiş asil milletin, her türlü imkansızlıklar içinde var ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutlamanın ve ikinci yüzyılının eşiğinde olmanın kıvancı içinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyet'in millet iradesinin tescili, bağımsızlığın nişanesi olduğunu vurgulayan Tekin, çok zor şartlarda kazanılmış bu istiklalin değerini bildiklerini, onu genç kuşakların eliyle istikbale taşımanın tarihi sorumluluğu ve onurunu duyduklarını ifade etti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Cumhuriyet'imizin ışığında maarif davamızı müreffeh bir geleceğin inşası için şekillendirmek, ulvi sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın çalışkan, dürüst, adil, milli ve manevi değerlerinin takipçisi, evrensel ilkeleri özümsemiş bireyler olması idealimizin en büyük ilhamı, Cumhuriyet'tir. Çok çetin dönemeçlerde, çok ağır bedellerle kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin katbekat üstüne çıkarmak azmimizle katettiğimiz her mesafe, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla baş koyduğumuz istikbalimiz için yakılmış bir meşaledir. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden aldığımız güçle ülkemizin bekası, aziz milletimizin selameti, en büyük zenginliğimiz olan evlatlarımızın aydınlık geleceği ve müreffeh yarınları için olağanüstü gayretlerle yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yüzyılda da bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimimizle evlatlarımızın bilim, kültür, sanat ve sporda ulusal ve uluslararası başarıları için 2053 ve 2071 vizyonumuzla cansiparane çalışan her bir öğretmenimize muvaffakiyetler diliyorum.

Böylesi özel ve gurur dolu günde, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı kurmak ve korumak yolunda şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Yarınlarımızın teminatı evlatlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum. Nice yüzyıllara birlik, beraberlik ve esenlikle kavuşmak temennimizle."

"NİCE GÜZEL YARINLARA VASIL OLACAĞIMIZ BİR DEVRİN İLK GÜNÜ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün, 29 Ekim 2023! Dünya tarihinde görülmemiş bir mücadelenin, emsalsiz bir azim ve kararlılığın, sınırsız bir vatan ve millet aşkının en mümtaz eseri olarak kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına erişmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı kutlu bağımsızlık yürüyüşünü tam 100 yıl önce bugün milli mücadelenin sarsılmaz karargâhı Ankara’da Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmış; işgal ve esaret girişimlerine karşı asla ve kat’a diz çökmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletine her türlü zulmü reva gören saldırılar da, müstemlekecilikte kurtuluş ve huzur arayan her türlü fikir de Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tarihin tozlu raflarına kaldırılmış; kahraman ecdadımızın gösterdiği bu azim ve kararlılık, nesiller boyu bizlere ve esaret altında tutulan bütün mazlum halklara ilham olmuştur.

Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, maziden atiye taşımayı bir şeref bildiğimiz bu azim ve kararlılık, milletimizi emin adımlarla kutlu bir geleceğe taşıyacak en büyük dayanağımızdır. 29 Ekim 2023 itibarıyla sadece bir asrı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu değil, nice başarılara koşacağımız, nice güzel yarınlara vasıl olacağımız bir devrin ilk gününün de heyecanını yaşıyoruz. Bugün, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, aziz milletimizin tam bir asırdır gösterdiği fedakârlığın ve emeğin sonuna kadar hak edilmiş karşılığı olarak gördüğümüz “Türkiye Yüzyılı”nın kapılarını da ümit, sevinç ve büyük bir gururla aralıyoruz.

Dünyanın adaletten ve hakikatten hızla uzaklaştırılmaya çalışılarak zulmün ve vahşetin pençesinde kıvrandığı, istikrarsızlık ve krizlerle dolu bir dönemde biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur ve kararlı liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız, huzur ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bu güzel vatanda ekonomiden dış politikaya, teknolojiden eğitime, sanattan spora her alanda yüzyıllık başarılarımızı daha ileriye ve yeni zirvelere taşıyacağımız bir geleceğin adıdır. Türkiye Yüzyılı, sadece hudutlarımız dâhilinde değil tüm dünyada barış, adalet, hakikat ve kardeşlik uğruna ortaya koyduğumuz mücadeleyi muzaffer kılacağımız bir istikbal demektir.

Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor ve bir ferdi olmaktan gurur duyduğum Türk milletinin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Türkiye Yüzyılı!"