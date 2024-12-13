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Kendi kendisini ele verdi! Uykusunda konuşan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi: "Ağızla itiraf etti"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 12:50
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TikTok'ta Bailey Hunter kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin uykusunda konuştuğunda sayıkladığı şeyleri dikkatli bir şekilde dinlediğinde ise kendisini aldattığını öğrendi. Hunter'ın anlattığı hikaye kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Kendi kendisini ele verdi! Uykusunda konuşan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi: "Ağızla itiraf etti"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta Bailey Hunter kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin uykusunda bir kadının ismini sayıklaması üzerine aldatıldığını öğrendi. Hunter adındaki kadın TikTok'tan anlattığı ihanet hikayesinde, "Yatakta yatıyorduk ve o uyurken bir kızın adını ve soyadını söyledi. Ve genelde insanlar uykudayken konuşurken, bilirsiniz, anlamak zordur veya gerçekten mantıklı gelmez. Bu inanılmaz derecede açıktı" dedi.

SOSYAL MEDYADAN ARAŞTIRDI

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Erkek arkadaşının sayıkladığı isim ve soyismi sosyal medyadan araştıran Hunter, kadının evli ve çocuklu olduğunu gördü ve bu yüzden önemsemedi. Erkek arkadaşına bu ismi söylediğinde ise sevgilisi, "Lisede birlikte olduğum bir kız önemsiz" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Hunter kadınla konuşmaya karar verdi ve Facebook üzerinden ona mesaj gönderdi. Kadının kendisine cevap olarak 'Kendi işine bakmalısın, sen sadece onun çılgın eski kız arkadaşısın' ifadesini kullandığını söyleyen Hunter, sevgilisinden ayrılmaya karar verdiğini anlattı.

MİLYONLARCA İZLENDİ

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Hunter'ın anlattığı hikaye kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Uyurken kendi kendisini ele vermiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendi mezarını nasıl kazdığı çok komik" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Ağızla itiraf etti" yorumunu yaptı.

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sosyal medya Aldatma aldatmak
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