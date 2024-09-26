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  4. Kendi üzerinde deney yaptı! Bir ayda 700'den fazla yumurta yedi... Sonuçlar onu bile şaşırttı

Kendi üzerinde deney yaptı! Bir ayda 700'den fazla yumurta yedi... Sonuçlar onu bile şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.09.2024 16:12
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Oxford Üniversitesi'nden Fizyoloji alanında doktora derecesine sahip Nick Norwitz, şu anda Harvard Üniversitesi'nde Tıp Doktoru derecesi almak için çalıştığını söyledi. Bu çalışmalarını ise sosyal medyadan yaptığı bir deneyle gösterdi. Norwitz deneyine ilişkin olarak ise, "Kendi üzerimde deneyler yaptım, 1 ay içinde 720 yumurta yedim, sonuçlar şok ediciydi." ifadelerini kullandı.

Kendi üzerinde deney yaptı! Bir ayda 700'den fazla yumurta yedi... Sonuçlar onu bile şaşırttı

MYNET|DIŞ HABERLER Her sabah bir protein tozu içerek ve ardından biraz tavuk ve pilav yiyerek protein hedeflerinize ulaştığınızı düşünebilirsiniz.

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Tam bu noktada YouTuber Dr. Nick Norwitz ilginç bir deneyle yumurta yemenin vücuttaki etkilerini gözlemledi. Bir ay boyunca her saat olmak üzere günde 24 adet yumurta yediğini belirten Dr. Nick Norwitz, "Bir ayda 133.200 miligram kolesterole eşdeğer 720 yumurta yemenin kötü kolesterolü artırmayacağını tahmin ediyorum. Bu doğru. Hiçbir şekilde artış olmadı. Eskisine göre 5 kat daha fazla kolesterol tüketmeme rağmen kötü kolesterolüm azaldı" dedi.

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Norwitz çok fazla yumurta yediği son iki haftada diyetine daha fazla karbonhidrat eklediğinde, bilimsel bir şey gerçekleşti ve esasen karbonhidrat miktarı LDL seviyelerini dengelemeye yardımcı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta
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