Kendi üzerinde deney yaptı! Bir ayda 700'den fazla yumurta yedi... Sonuçlar onu bile şaşırttı

MYNET|DIŞ HABERLER Her sabah bir protein tozu içerek ve ardından biraz tavuk ve pilav yiyerek protein hedeflerinize ulaştığınızı düşünebilirsiniz.

Tam bu noktada YouTuber Dr. Nick Norwitz ilginç bir deneyle yumurta yemenin vücuttaki etkilerini gözlemledi. Bir ay boyunca her saat olmak üzere günde 24 adet yumurta yediğini belirten Dr. Nick Norwitz, "Bir ayda 133.200 miligram kolesterole eşdeğer 720 yumurta yemenin kötü kolesterolü artırmayacağını tahmin ediyorum. Bu doğru. Hiçbir şekilde artış olmadı. Eskisine göre 5 kat daha fazla kolesterol tüketmeme rağmen kötü kolesterolüm azaldı" dedi.

Norwitz çok fazla yumurta yediği son iki haftada diyetine daha fazla karbonhidrat eklediğinde, bilimsel bir şey gerçekleşti ve esasen karbonhidrat miktarı LDL seviyelerini dengelemeye yardımcı oldu.